Ce produit à moins de 15$ vous permet de réussir votre «cat-eye» à tous les coups!

C’est un fait: tracer sa ligne de eye-liner est parfois une chose ardue, surtout quand on souhaite faire un cat-eye, c’est-à-dire une ligne de crayon qui se termine en pointe à l’extérieur de l’œil, a.k.a le look beauté préféré d'Ariana Grande.

Si la pratique permet souvent d’arriver à ses fins, un produit peut venir en aide à celles qui ont de la difficulté à maîtriser cette technique de maquillage assez ardue. En effet, ce ligneur de la marque Mostory disponible sur Amazon Canada est actuellement viral aux États-Unis, car il permet d’obtenir un cat-eye parfait à tous les coups grâce à son étampe pratique.

Plus de 1000 utilisatrices (sur le site américain du marchand Amazon) ont commenté le côté pratique du ligneur, qui, en plus de durer longtemps et d'être pigmenté, aide à parfaire sa technique de triangle au coin externe de l’œil.

Le produit est 100% sans cruauté et végane. Sa formule est aussi à l’épreuve de l’eau et des bavures.

Pour l’utiliser, placez simplement le côté avec l’étampe en triangle au coin de l’œil. Ensuite, utilisez l’autre côté pour dessiner et définir votre ligne de cils et connectez votre ligneur au triangle. Voyez un tutoriel ici :



Une façon simple d’obtenir un cat-eye symétrique à tout coup et ce, sans vider son compte en banque! Procurez-vous le à 12,99$ sur amazon.ca !