«YOU» saison 3: Une théorie sur le personnage de Ellie pourrait TOUT changer

*ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 2 DE YOU*

Jenna Ortega qui joue Ellie dans la saison 2 de You a une idée sur son personnage qui pourrait vraiment tout gâcher pour Joe.

Ellie est bien sûr la jeune voisine de Joe, la petite sœur de Delilah qui adore le cinéma et jouer à la détective privée.

Joe se sent protecteur de Ellie, c’est la raison pour laquelle au lieu de la tuer quand elle découvre tout, il décide de l’envoyer loin de LA et de lui envoyer de l’argent pour qu’elle survive.

Jenna Ortega s’est donc prononcée sur les théories concernant Ellie. Voici ce qu’elle avait à dire:

Théorie 1: Ellie va revenir pour tuer Joe et Love.

Une théorie populaire en ligne est celle qui veut que Ellie pourrait éventuellement revenir à LA pour se venger en tuant Joe et Love.

Jenna n’aime pas cette idée. Selon elle, cela dénaturerait complètement le personnage qui est une jeune femme blessée, mais aussi innocente. De plus, Jenna ne croit tout simplement pas que Ellie soit capable de faire un tel acte.

Théorie 2: Ellie va produire le film de Forty et exposer Joe.

Cette seconde théorie plaît beaucoup plus à la jeune actrice, et on doit avouer qu’on adore aussi l’idée!

On se souvient que tout juste avant sa mort, Forty, le frère de Love, travaillait sur un film inspiré du livre de Beck, Dark Face of Love.

En préparant le scénario, Forty avait réalisé que Dr. Nicky était innocent, et que c’était en fait Joe qui avait tué Beck.

Jenna aimerait donc que pour se venger, Ellie revienne à LA pour réaliser ce film et exposer Joe au grand jour. Elle sait que devenir réalisatrice serait tout d’abord un rêve d’Ellie, mais aussi une belle façon de reprendre son pouvoir.

Bien que la saison 3 de You soit confirmée, on ne sait pas encore exactement quand elle sortira. Par contre, il est clair que l’histoire de Ellie n’est pas terminée puisqu’elle est l’une des dernières personnes qui connaissent la véritable identité de Jo.

À suivre!