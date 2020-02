Voici LA couleur de cheveux qui se dessine sur toutes les têtes ce printemps

Une couleur de cheveux semble particulièrement populaire, en ce moment, sur les réseaux sociaux, et on ne pourrait pas être plus contents!

C’est que cette couleur sied parfaitement à toutes les teintes de peau et qu’elle est facile à réaliser à la maison... On parle ici du rose!

Ce printemps, les chevelures décolorées se pareront d’une coloration temporaire rose bonbon qui apportera une petite touche de couleur parfaite. Le choix de 2020 est certainement le rose, qui semble être devenu la coloration de choix de toutes les vedettes et influenceuses.

Les roses populaires en 2020 se déclinent en plusieurs sous-teintes: le rose pêche, le rose bébé pastel et le rose soutenu sont tous des choix.

On se souvient qu’en 2017, le rose était presque sur toutes les têtes. En 2018 et 2019, le mauve et le bleu se sont imposés. C’est donc un retour en force, en 2020, pour le rose.

Même chez les hommes, cette tendance est plus forte que jamais, comme l'a démontré Justin Biebier dans son clip pour Yummy!

CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE

Pour adopter la tendance de la chevelure rose, vous pouvez demander à votre coiffeur d’appliquer un «toner» coloré et semi-permanent dans votre chevelure. Les plus courageuses peuvent le faire elles-mêmes, avec des produits colorants faits expressément pour cela.