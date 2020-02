Demi Lovato partage une photo d’elle sans maquillage pour la première fois depuis des années

Demi Lovato a partagé une photo sans maquillage pour la première fois depuis de nombreuses années et elle est, sans surprise, absolument magnifique!

Par le passé Demi Lovato avait l’habitude de prendre de nombreux selfies sans maquillage lors des «No Makeup Mondays», mais de son propre aveu, c’est quelque chose qu’elle avait cessé de faire depuis des années.

«Je n'ai pas fait de #NoMakeupMonday depuis des années, mais je me suis dit qu'après avoir partagé autant de photos glamour avec une tonne de maquillage et les cheveux coiffés, il est important montrer ce qu’il y a en dessous», a indiqué la chanteuse de Sorry Not Sorry.

Tout juste avant de partager son égoportrait au naturel, Demi avait posté deux photos où elle apparaît ultra glam.

Même sans le maquillage et les mains expertes des coiffeurs, Demi se sent belle.

«Voilà à quoi je ressemble entre 85% à 90% du temps. Je suis fière de mes taches de rousseur, fière de mon menton en fesses et fière de moi-même de m'aimer et de m'accepter comme je suis.

Inspirant!