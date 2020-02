Rangez vos skinny : voici le modèle de jeans à adopter ce printemps!

Après le jean skinny ultra moulant, porté pendant de nombreuses années, une nouvelle tendance plus confo se dessine à l'horizon depuis quelques temps: la coupe baggy.

Très populaire dans les années 90, la coupe ultra «lousse» des pantalons baggy offre à la fois confort et style, comme l’ont prouvé les stars à l’époque.

Britney Spears

Aaliyah

De nos jours, on agence le pantalon baggy de la même façon qu'à l'époque, avec un haut moulant qui contraste avec l’aspect plus «lousse» du bas du corps. Le look «pantalon baggy et chandail bedaine» est d'ailleurs l'ensemble prisé sur Instagram.

Voici trois looks à recréer si vous souhaitez ressembler à vos vedettes préférées:

1. Grunge

La chemise à carreaux ouverte et les pantalons baggy confèrent à ce look une vibe grunge indéniable.

2. (Presque) corpo

Le blazer gris et le «tube top» écourté s'agencent parfaitement avec le denim extra large.

3. Ultra confo

Pas besoin de porter le «crop top» avec son pantalon baggy: un coton ouaté ultra confo fait la job.