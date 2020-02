Deux stars de «Riverdale» quittent la série

La saison 4 de Riverdale n’est toujours pas terminée, mais on a appris que deux personnages importants ne feraient officiellement pas partie de la saison 5.

C’est au magazine Variety que le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, a confirmé cette triste nouvelle.

Ce sont, en effet, Skeet Ulrich et Marisol Nichols qui vont dire au revoir à Riverdale lorsque la saison 4 va se conclure en mai 2020.

Skeet joue bien sur FP Jones, le père de Jughead. Ancien chef des Serpents devenu shérif de la ville, FP a aussi une idylle amoureuse avec Alice, la mère de Betty.

Marisol est l’interprète de Hermione Lodge, la maman de Veronica. Son mariage tumultueux avec Hiram Lodge est une intrigue centrale de l’émission, tout comme l’a été son rôle de mairesse de la ville dans la saison 3.

«Une partie de la vie dans Riverdale, ainsi que la vie en général, est de dire au revoir aux gens», a expliqué Robert. «Je suis reconnaissant pour l’incroyable travail de Skeet et Marisol durant ces 4 dernières années et on leur souhaite tous du bonheur pour la suite. FP et Hermione resteront dans nos cœurs et, bien sûr, ils seront toujours les bienvenus à Riverdale.»

Ce qui nous rassure, dans cette déclaration, de la part du créateur de la série est la dernière phrase! Si FP et Hermione sont les bienvenus de retour à Riverdale, cela indique au moins que les personnages ne sont pas morts.

Selon les rumeurs, la saison 5 de Riverdale serait la dernière. Elle pourrait aussi se dérouler 4 à 5 ans dans le futur. Dans ce cas-là, les personnages retourneraient dans la ville de Riverdale après quelques années passées à l’université. À suivre!