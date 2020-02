«Atypical» : Voici tout ce qu'on sait sur la 4ème et dernière saison

*ATTENTION CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 3 DE ATYPICAL.

Après trois saison, la série touchante Atypical a été renouvelée par Netflix, mais ce sera seulement pour une fois de plus.

Atypical suit la famille Gardener dont le fils, Sam, est sur le spectre de l’autisme. La saison 3 a vu Sam s'émanciper et entrer à l’université, sa soeur Casey prise dans un triangle amoureux, et ses parents Elsa et Doug tenter de sauver leur mariage.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Atypical:

1. Est-ce que c’est confirmé?

Oui! Le 24 février 2020, Netflix a officiellement confirmé une saison 4 pour Atypical.

2. Quelle sera l’histoire?

La saison 3 s’est terminée de façon très positive. Elsa et Doug se sont finalement réconciliés, Casey et Izzie se sont embrassées à l’école et Sam et Zahid ont décidé d’habiter ensemble.

Selon nous, la saison 4 va suivre ces pistes. On a hâte de voir si Doug a réellement pardonné sa femme pour son infidélité, et si Casey va être acceptée à UCLA.

Sam va probablement aussi devoir composer avec ses échecs à l’école et continuer d’entretenir sa relation avec Paige.

3. Qui sera de retour?

Keir Gilchrist sera de retour dans le rôle de Sam, tout comme Bridget Lundy-Paine dans celui de sa soeur, Casey. Jennifer Jason-Leigh et Michael Rapaport seront aussi de retour en tant qu'Elsa et Doug, les parents.

On peut aussi s’attendre à revoir Nik Dodani dans le rôle de Zahir, le coloc de Sam, ainsi que Jenna Boyd qui joue Paige, la copine de Sam.

Fivel Stewart sera sans aucun doute de retour dans le rôle d’Izzie, l’amie de Casey qui est finalement devenue sa copine. On s’attend aussi à revoir Graham Rogers qui joue Evan, l’ex de Casey, puisqu’ils sont en bon terme.

4. Est-ce que ce sera la dernière saison?

Oui, malheureusement. En même temps d’annoncer qu’il y aurait une 4e saison, les créateurs de la série ont aussi dévoilé que ce serait la dernière.

5. Quand les épisodes seront-ils disponibles?

La date exacte n’a pas encore été annoncée, mais on sait que ce sera quelque part en 2021.

6. A-t-on une bande-annonce?

Pas encore!

À suivre.