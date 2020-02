Cette nouvelle série Netflix sera un mélange entre «Glee» et «La La Land»

Ryan Murphy, le créateur de Glee, va sortir une toute nouvelle série sur Netflix qui suit des jeunes acteurs à Hollywood dans les années 40.

La série s’intitule Hollywood et va suivre un groupe de jeunes acteurs et actrices qui tentent d’obtenir une carrière cinématographique après la Seconde Guerre Mondiale.

Murphy, a qui on doit aussi Scream Queens, American Horror Story et The Politician, voulait que ce soit une lettre d’amour à l’âge d’or d’Hollywood.

Il voulait aussi mettre la lumière sur la discrimination que subissaient certaines personnes, soit par leur genre, sexualité ou race. Ce qui arrive encore aujourd’hui.

La distribution comprend une foule d’acteurs qu’on adore, don Darren Criss qui jouaient bien sur dans Glee.

Il y aura aussi Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Maude Apatow (Euphoria), Jim Parsons (The Big Bang Theory), Samara Weaving (Ready or Not), David Corenswet (The Politician), et plusieurs autres.

Le casting de plusieurs acteurs qui chantent très bien et qui sont des habitués de Broadway nous font croire qu’on aura peut-être droit à des numéros musicaux!

Cela nous semble être un mélange entre Glee et le film La La Land.

La mini-série de 8 épisodes sera disponible dès le 1er mai sur Netflix. On a hâte!