Les meilleurs produits contre l’acné à moins de 30$

Quand vient le temps de trouver des produits pour la peau efficaces contre l’acné, pas besoin de se ruiner: plusieurs options en pharmacie et sur Amazon s’offrent à vous!

En plus d’être efficaces, ces produits contre l’acné ne ruineront pas votre compte en banque: la plupart d’entre eux coûtent moins de 15$!

Dépendamment de votre type d’acné, les ingrédients actifs utilisés vont varier. Il faut aussi voir avec son type de peau: certaines seront plus sensibles à l’acide salicylique et d’autres, au peroxyde de benzoyle, deux options que l’on retrouve souvent dans les produits contre l’acné sur le marché.

Bref, si vous souhaitez essayer des produits adorés par de nombreuses utilisatrices, en voici 8 qui pourraient vous aider à vous débarrasser de votre acné et qui ont l'avantage de ne pas être trop dispendieux.

1. Patch pour l’acné ciblé de Cosrx

Prix: 14$ sur amazon.ca

Ingrédient actif: Un antiseptique

Pourquoi on l’aime: Ces patchs traitent les boutons comme une infection mineure. L'antiseptique présent dans la patch désinfecte le bouton et l’empêche de devenir plus gros. Tout le monde ne jure que par ce produit!

2. Masque d’argile Aztec Secret Indian Healing Clay

Prix: 12$ sur amazon.ca

Ingrédient actif: Argile bentonite

Pourquoi on l’aime: Ce masque a pour effet de nettoyer les pores et de réduire les points noirs. Si vous avez un bouton très enflé, il aidera à calmer les rougeurs et à accélérer la guérison.

3. Nettoyant SA de CeraVe

Prix: 17$ chez Pharmaprix

Ingrédients actifs: Acide salicylique et céramides

Pourquoi on l’aime: Ce nettoyant ultra doux convient aux peaux les plus sensibles qui souffrent d’acné.





4. Masque de nuit à l’huile de théier de The Body Shop

Prix: 23$, dans les boutiques The Body Shop et en ligne

Ingrédient actif : Huile de théier

Pourquoi on l’aime: Ce masque 100% végane anti-imperfections traite les zones à problème durant la nuit. Le lendemain, la peau est purifiée et plus lisse!





5. Lotion asséchante Mario Badescu

Prix: 22$, sur amazon.ca

Ingrédients actifs: Acide salicylique, sulfure et calamine

Pourquoi on l’aime: Ce mélange d’ingrédients actifs traite, assèche et calme les boutons. On l’applique directement sur le bouton irrité et on le voit disparaître dans les jours suivants.

6. Nettoyant pour le visage au charbon de Bioré

Prix: 8$, sur amazon.ca

Ingrédients actifs: Acide salicylique, charbon activé

Pourquoi on l’aime: Ce nettoyant désincruste les pores tout en réduisant l’excès de sébum sur le visage. Ce produit convient aux peaux plus grasses, car la combinaison des ingrédients peut être asséchante (mais très efficace).

7. Masque à l’acide salicylique de The Ordinary

Prix: 12,50$, sur well.ca

Ingrédients actifs: Acide salicylique, argile

Pourquoi on l’aime : Ce masque peut être appliqué sur l’ensemble du visage ou encore par zone ciblée afin de réduire l’apparence et l'inflammation des comédons. Il améliore également la texture de la peau et provoque une légère exfoliation de la peau.

8. Acide BHA Blackhead Power de Corsx

Prix: 26$, sur amazon.ca

Ingrédient actif: De l’acide BHA

Pourquoi on l’aime : Si votre acné se présente sous forme de multiples points noirs, cet acide BHA entre en profondeur pour décoller le sébum incrusté dans vos pores. On l’applique tous les jours et sous un masque à l’acide salicylique, pour un effet décuplé.