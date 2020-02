Les meilleurs fonds de teint liquides de pharmacie

Quand vient le temps de trouver un fond de teint efficace et disponible en pharmacie, vous pouvez vous fier à cette sélection testée et approuvée de fonds de teint liquides.

On sait que la sélection de produits pour le teint est vaste en pharmacie et qu’on peut parfois se perdre parmi les divers finis offerts: fond de teint mat, fond de teint couvrant, CC crème, BB crème, hydratant teinté, etc.

Voici donc notre top 10 des meilleurs fonds de teint liquides de pharmacie à choisir selon vos besoins et types de peau.



Top 10 des meilleurs fonds de teint de pharmacie

10. NYX, Born to Glow

Courtoisie

Prix: 13,99$ chez Pharmaprix

Effet: Radieux et couvrant

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint couvre bien, mais sans donner un effet cakey sur la peau. Il est aussi enrichi d’extrait reflétant qui donne un éclat naturel à la peau.

9. CoverGirl, Outlast All Day 3 en 1

Courtoisie

Prix: 11$ en pharmacie et sur Amazon.ca

Effet: Longue durée et lissant.

Pourquoi on l’aime : Ce fond de teint s’estompe à merveille, couvre tout et dure très longtemps, d’où son nom. En plus, CoverGirl est maintenant une compagnie 100% végane.

8. Maybelline, Fit Me

Courtoisie

Prix: 8$ en pharmacie et sur Amazon.ca

Effet: Naturel et facile d’application.

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint vient en deux versions, l’une pour les peaux grasses, qui matifie et camoufle les pores, et l’autre pour les peaux sèches, qui hydrate et illumine la peau. À vous de choisir celui qui convient le plus à votre type de peau!

7. Catrice, HD Liquid Coverage

Prix: 14$ chez Pharmaprix

Effet: Couvrance modulable.

Pourquoi on l’aime: C’est l’un des fonds de teint préférés des Youtubeurs pour une raison: il donne un effet seconde peau impressionnant pour son bas prix! Sa couvrance est de moyenne à élevée et peut être modulée selon vos envies.

6. Revlon, PhotoReady Candid

Courtoisie

Prix: 16,49 $, en pharmacie

Effet: Légèreté et couvrance moyenne

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint s’applique sans effort et laisse une sensation d’hydratation sur la peau. En plus, il combine une liste d’ingrédients antipollution, antioxydant et anti-lumière bleue!

5.Rimmel, Lasting Finish 25h

Courtoisie

Prix: 11$ en pharmacie et sur Amazon.ca

Effet: Longue durée et couvrance moyenne.

Pourquoi on l’aime: C’est un produit parfait pour tous les jours, surtout si on aime un look naturel, mais couvrant et si on ne souhaite pas effectuer de retouches durant la journée!

4. Nude by Nature, Voile de teint éclat naturel

Prix: 36$ chez Pharmaprix

Effet: Couvrance très naturelle.

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint de la marque australienne Nude by Nature porte bien son nom: il disparaît dans la peau, surtout lorsqu’on l’estompe avec le doigt! Parfait pour celle qui convoite le look «no makeup makeup».

3. Maybelline, Instant Age Rewind

Prix: 14,98$ sur Amazon.ca

Effet: Lissant et hydratant.

Pourquoi on l’aime: L’applicateur en mousse permet de le traîner partout et de se faire des retouches toute la journée. C’est un fond de teint couvrant, mais léger et hydratant, qui ne va pas ajouter de la texture à votre peau. Il contient, en plus, un écran solaire!

2. Marcelle, Sérum de teint Peau Parfaite

Courtoisie

Prix: 36$ en pharmacie

Effet: Naturel et lumineux

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint sérum, éclaircissant et infusé de pigments, protège la peau des rayons (UVA et UVB) nocifs du soleil, tout en donnant un teint naturel et lumineux à la peau. Sa couvrance est également modulable et peut passer de légère à moyenne.

1. L’Oréal, Infallible Pro Glow

Courtoisie

Prix: 20$ en pharmacie

Effet: Effet «dewy» et longue durée.

Pourquoi on l’aime: Ce fond de teint longue tenue donne un fini éclatant, tout en conférant une hydratation et un confort toute la journée. Le produit est léger et crémeux, mais masque instantanément les imperfections pour un teint éclatant.