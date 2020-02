Voici toutes les marques de maquillages qui sont véganes et disponibles au Canada

On a déjà le réflexe d’éviter les produits de beauté qui testent sur les animaux, mais qu’en est-il des marques qui utilisent des ingrédients qui proviennent des animaux?

Le véganisme n’est pas qu’une diète tendance : c’est plutôt un mode de vie. Ceux qui l’adoptent font le choix de ne RIEN, dans la mesure du possible, consommer/utiliser qui provient d’un animal.

Cela comprend donc la viande, les oeufs et produits laitiers, mais aussi le cuir, la laine et plusieurs produits contenus dans les produits de beauté. Par exemple, la cire d'abeille, qui se trouve dans plusieurs produits pour les èvres, ou encore le carmin, un pigment rouge créé à partir d'instectes broyés.

Certains produits contiennent même du castoréum qui provient des glandes anales de castors ou de la lanoline, de la graisse dans la laine de mouton.

Et que dire des pinceaux faits de poils animaux! Pour vous simplifier la vie, voici donc une liste de marques entièrement véganes, ou qui proposent plusieurs gammes véganes, et qui sont disponibles au Canada.

14 marques de cosmétiques véganes:

Bite Beauty

Cette marque canadienne de produits faits à la main est aussi végane.

Chez Sephora ou en ligne, Bite propose une tonne d’options de rouges à lèvres, et même des produits pour le teint.

Charlotte Tilbury

Cette marque luxueuse se retrouve chez Sephora et en ligne, et sur le site, vous pouvez découvrir la sélection végane qui contient des rouges à lèvres, fonds de teint, crayons et autres.

Cover FX

On retrouve cette gamme à 100% végane chez Sephora et dans certaines galeries beauté chez Pharmaprix.

Leur spécialité est le teint, vous trouverez sans aucun doute votre teinte.

Covergirl

En pharmacie, il est toujours plus difficile de dénicher des produits véganes.

Depuis peu, Covergirl offre la collection Clean Fresh qui comprend un lait pour le teint, blush, gloss et bâton illuminateur.

e.l.f. cosmetics

Tout de cette marque peu dispendieuse est végane, ce qui inclut aussi les pinceaux et faux cils.

Florence by Mills

Créée par l’actrice de Stranger Things Millie Bobby Brown, cette gamme se retrouve sur le site de Ulta, qui livre au Canada.

Le maquillage, ainsi que les soins pour la peau, sont véganes.

Hourglass

Cette marque de luxe chez Sephora n’est pas encore à 100% végane, mais le sera d’ici la fin de l’année 2020.

En attendant, découvrez quels produits le sont sur leur site.

Jeffree Star Cosmetics

Seulement disponible en ligne au Canada, vous pouvez tester tous les produits de ce Youtubeur populaire sans remords si vous êtes véganes!

KVD Vegan Beauty

Formellement Kat Von D Beauty, cette marque disponible chez Sephora est à 100% végane depuis 2016.

Lime Crime

Vous pouvez retrouver cette marque colorée (et, bien sur, végane!) chez Urban Outfitters et La Baie.

Ne manquez pas leurs rouges à lèvres liquides mats et palettes d'ombres à paupières!

Lush

Cette compagnie de produits naturels et faits à la main est à 80% végane, découvrez la liste de produits qui le sont.

Milk Makeup

Disponible depuis quelques années chez Sephora, cette compagnie propose de très jolis produits qui sont complètement véganes depuis 2018.

Wet N Wild

Cette marque se retrouve dans plusieurs Pharmaprix et Walmart et propose une longue liste de produits véganes .

Urban Decay

Une grande portion des produits Urban Decay sont véganes.

En magasin, cherchez le logo de la patte de chien à côté du nom des produits pour déterminer s’ils le sont!

Haus Laboratories

La marque de Lady Gaga est 100% végane, que ce soit ses eye-liners, ses rouges à lèvres ou encore ses ombres à paupières. La marque est disponible en exclusivité sur Amazon.ca et en ligne!

Gardez ceci en tête lors de votre prochaine scéance de magasinage.