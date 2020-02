Voici les détails du projet secret sur lequel Emy-Jade travaille depuis des mois

L’influenceuse Emy-Jade a enfin dévoilé les détails de son projet secret: nouvelle marque de vêtements, Reckless Minds, qui sera aussi une communauté bien-être.

Celle qu’on connaît surtout pour son contenu voyage et bien-être a toujours eu une grande passion pour la mode aussi. Elle voulait donc réunir tout cela sur une même plateforme, tout en s’associant à une cause qui lui tient à cœur.

Emy-Jade lance donc Reckless Minds, une marque de vêtements ultraconfortables et colorés, à son image, mais aussi du contenu pour discuter des tabous sur la santé mentale. Donc, va les suivre sur Instagram!

La mission de Reckless Minds est «The art of wellness», ou l’art du bien-être. La jeune femme s’est donc associée à Tel-Jeune et un don sera versé à l’organisation pour chaque morceau vendu.

Elle s’est aussi entourée d’un graphiste et d’une intervenante psychosociale pour le contenu qui sera éducatif, mais aussi léger et facile à comprendre.

Bien qu’elle ne dévoile pas encore les morceaux de sa collection de vêtements, Emy-Jade les décrits comme des pièces 100% coton, confortables et faites de façon éthique. Elle explique aussi que ce sont des tracksuits en jogging, comme le noir et le tie-dye qu'on peut voir dans cette photo:

On peut apercevoir quelques modèles durant la vidéo que vous pouvez voir juste ici:

On a hâte de découvrir la collection et le contenu créés par Emy-Jade et ses collaborateurs.