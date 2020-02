Tana Mongeau et Logan Paul expliquent enfin ce qui se passe entre eux

Après avoir été photographiée avec le frère de son ex-mari, Jake Paul, Tana Mongeau explique ce qui se passe entre elle et Logan Paul.

AFP

Les frères Paul sont habitués aux controverses. Entre Logan qui filme un cadavre au Japon et Jake qui est accusé d’être un sociopathe, ils ne font pas l'unanimité. Logan a aussi eu une idylle avec une copine de Jake, Alissa Violet, créant un froid entre les deux frères.

Plus récemment, c’est le mariage, puis le divorce, de Jake Paul et une autre personnalité controversée, Tana Mongeau, qui a fait jaser.

• À lire aussi: Tana Mongeau et Jake Paul annoncent ce que plusieurs redoutaient

C’est la raison pour laquelle lorsque Tana et Logan, le frère de son ex-mari, ont été photographiés ensemble, tous ont cru à une nouvelle histoire tordue à la Alissa Violet.

• À lire aussi: Tana Mongeau aperçue en train d'embrasser le frère de son ex-mari Jake Paul

Eh bien, Tana et Logan ont publié une vidéo Youtube dans laquelle ils expliquent que c’était tout simplement une blague. Ils ont eu l’idée d’aller manger ensemble et d’agir comme s’ils étaient en couple dans le but de se faire photographier et de lancer des rumeurs.

Ils ont répété à maintes reprises dans la vidéo qu’il ne se passe rien entre eux, et que rien n’arrivera dans le futur. Tana ne cesse de dire qu’elle aime encore Jake.

• À lire aussi: Tana Mongeau avoue être malheureuse depuis son mariage avec Jake Paul

Leur petite expérienceavait pour but de faire réaliser aux gens que rien n’est réel sur Internet, et ils ont réussi.

La vidéo se termine sur des images de Jake qui dit à son frère que cette blague lui a fait beaucoup de peine, mais connaissant ce trio, cela doit être une blague aussi! Surtout puisque Jake a publié une image de son mariage à Tana dans laquelle il a remplacé son visage avec celui de Logan.

On a hâte au prochain scandale!