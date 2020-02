Un autre couple de «Riverdale» annonce officiellement sa séparation

Après la rupture de Camila Mendes et Charles Melton, c’est au tour de Madelaine Petsch, qui joue Cheryl dans Riverdale, de se retrouver célibataire.

Après plus de 3 ans de relation, Madelaine et son copain, Travis Mills, un musicien et acteur de 30 ans, se sont séparés.

AFP

C'est Travis qui a fait l'annonce officielle sur son compte Instagram. Il a publié une adorable photo de couple accompagnée d'un long message.

Dans ce texte touchant, Travis avoue avoir beaucoup de difficulté à trouver les mots justes pour décrire sa relation avec Madelaine. En gros, il explique que leurs carrières étaient très prenantes et que, malgré les apparences, ce n'était pas que des voyages, des tapis rouges et des photoshoots.

En fait, Travis et Madelaine sont, tous les deux, des personnes ambitieuses qui travaillent beaucoup, et c'était trop difficile de trouver un équilibre.

Il termine son message en disant qu'il n'allait pas supprimer leurs photos de couple puisqu'il ne regrettait rien, et demande en même temps aux gens d'être respectueux.

Selon plusieurs sources qui se sont confiées au magazine Us Weekly, l’actrice de 25 ans aurait même déjà déménagé hors de la maison qu'elle partageait avec son ex-copain à Los Angeles.

La dernière fois qu’ils ont été vus ensemble remonte à décembre 2019 lors d’un voyage à DisneyWorld.

La rumeur d’une séparation courait depuis l’après-party des Oscars, où Madelaine est apparue seule.

AFP

C’était surprenant, puisqu’elle avait l’habitude d’être accompagnée de Travis sur les tapis rouges.

AFP

La paire s’était rencontrée en octobre 2017, alors que Travis avait contacté Madelaine sur les réseaux sociaux pour la féliciter de son rôle dans Riverdale. Celui-ci avait d’ailleurs auditionné pour le rôle de Jughead.

Depuis leur apparente séparation, Madelaine semble avoir supprimé la grande majorité des photos de Travis sur son compte Instagram.

On leur souhaite du bonheur!