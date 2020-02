Ce test de personnalité vous dit à quelles vedettes vous ressemblez le plus

Ce test basé sur les théories de Myers-Briggs analyse votre personnalité de façon exhaustive et vous indique à quelle personnalité publique vous ressemblez!

• À lire aussi: [QUIZ] À quel couple d’influenceurs ton chum et toi ressemblez le plus?

Ce dernier se retrouve sur le site «16 personnalities» et c’est à cet endroit que l’on peut faire l’analyse de nos divers traits de personnalités pour déterminer lesquels sont les plus dominants.

Une fois le test passé, vous aurez une analyse complète de votre personnalité et vos réactions, habiletés et qualités qui en découlent.

Cette analyse peut être très utile afin de comprendre pourquoi on réagit à certaines choses plus fortement et comment les autres nous perçoivent.

En plus, les créateurs du test ont ajouté une liste de personnalités publiques, vedettes et personnage télévisuels qui ont les mêmes personnalités que vous!

Un test à essayer sur 16personalities.com !