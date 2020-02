Voici les nouveautés Netflix Canada de mars à ne pas manquer

Le mois de mars sur Netflix nous promet une foule de séries et films excitants qu’on a très hâte d’écouter en attendant le retour du printemps.

D'un film tout premier film québécois (!), à la suite de l’une de nos séries préférées en passant par des nouveautés originales, cela nous donne hâte au mois prochain.

Voici donc les 9 films et séries à voir sur Netflix en mars :

1. RuPaul's Drag Race, saison 11 - 1er mars

La plus récente saison de cette télé-réalité où des Drag Queens compétitionnent pour le grand prix arrive enfin!

2. On My Block, saison 3 - 11 mars

Ils croyaient que leur vie allait redevenir normale à Freeridge, mais les enjeux sont encore plus intenses pour Monse, Ruby, Jamal et Cesar dans la saison 3.

3. Lost Girls - 13 mars

Basé sur une histoire vraie qui a eu lieu à Long Island, en 2010, ce film suit une mère qui tente de retrouver sa fille, Shannan. Se faisant, elle met la lumière sur un tueur en série qui s'acharne sur des jeunes femmes vulnérables.

4. Elite, saison 3 - 13 mars

On a très hâte de retrouver les étudiants de Las Encinas pour la troisième fois!

5. Feel Good - 19 mars

Mae est une humoriste canadienne qui est nouvellement sobre. Elle habite à Londres, où elle tombe en amour avec une jeune femme. Bonus, Lisa Kurdow (Pheobe dans Friends) joue sa mère!

6. Dare Me, saison 1 - 20 mars

Cette série dramatique suit une troupe de cheerleaders dans une petite ville des États-Unis, et jusqu'où elles sont prêtes à aller pour réussir. Si on se fie à la bande-annonce, on dirait un mélange entre Euphoria et Riverdale!

7. The Letter For the King, saison 1 - 20 mars

À l'époque médiévale, l'avenir du royaume dépend sur un jeune homme du nom de Tiuri qui doit délivrer un message au roi.

8. Uncorked - 27 mars

Un jeune homme est déchiré entre son rêve de devenir un grand sommelier, et son père qui désire qu'il reprenne l'entreprise familiale.

9. Jusqu’au déclin - 27 mars

Le tout premier film québécois produit par Netflix! Il raconte l'histoire d'un père de famille qui se prépare pour une catastrophe, mais ce n'est pas celle à laquelle il s'attendait.