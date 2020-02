Tout sur le signe astrologique du Poissons

La saison du Poissons débute le 19 février et se termine le 20 mars, mais que sait-on sur ce signe sensible et créatif dont Milaydie et Livia Martin font partie?

Au delà des clichés, les gens Poissons présentent des qualités bien précises, ainsi que des défauts.

Chaque signe est aussi associé à une couleur, partie du corps et une planète!

Découvrez ceci, et beaucoup plus, dans notre vidéo ci-dessus.