Les looks les plus «extra» vus sur le tapis rouge des Brit Awards

Pour célébrer le meilleur de la musique du Royaume-Uni, nos vedettes préférées ont tout donné pour attirer les regards sur le tapis rouge des Brit Awards 2020.

Billie Eilish était sur place pour interpréter pour la première fois en public sa chanson pour la franchise James Bond, «No Time to Die».

Cette année, les vedettes se sont donné le mot et se sont présentées sur le tapis rouge avec des looks plus «extra» les uns que les autres.

Sans plus tarder, voici les looks qui ont capté toute l’attention!

Hailee Steinfeld

AFP

Jorja Smith

AFP

Charli XCX

AFP

Harry Styles

Phil Lewis/WENN.com

Anne-Marie Nicholson

AFP

Mel C

Phil Lewis/WENN.com

Ellie Goulding

AFP

DJ Daisy Maskell

AFP

Mabel

AFP

Billie Eilish

AFP

AFP

Ashley Roberts

Phil Lewis/WENN.com

Lizzo

AFP

Ashnikko

AFP

Montana Brown

Phil Lewis/WENN.com

DJ Becca Dudley

AFP

FKA Twigs

AFP

Tallia Storm

Phil Lewis/WENN.com

Mollie King