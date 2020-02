Kylie Jenner dévoile ses vrais cheveux et ils sont très courts

Kylie porte si souvent des perruques et des rallonges, qu’on ne pouvait pas imaginer sa véritable longueur de cheveux.

La vedette de la téléréalité devenue femme d’affaires a dévoilé sur Instagram sa plus récente coupe de cheveux.

Elle avait rendu visite à son coiffeur de prédilection, Jesus Guerrero, pour rafraîchir ses pointes, mais celui-ci a plutôt décidé d’opter pour une coupe à la mâchoire. C'est beaucoup plus court qu'on l'aurait cru!

Kylie a partagé une vidéo sur Snapchat en disant: «Jesus a dit qu’il allait juste me faire une retouche et il a coupé tous mes cheveux.»

On adorait le look sur Kylie, mais à peine 24 heures plus tard, la maman de Stormi avait déjà caché son bob sous ce qui semble être perruque d’un réalisme à s’y méprendre.

Toujours sur la chaise de Jesus Guerrero, Kylie a complètement changé de tête avec une longue chevelure d’un brun beaucoup plus pâle qu’à son habitude.

On ne sait pas si ce sont des rallonges ou une perruque, mais dans tous les cas, il faut avouer que cela lui va à merveille! En plus de ce dernier changement, la jeune femme a déjà eu la tête blonde, mauve, jaune, rose, bleue, et on en passe!

Peut-être que Kylie osera un jour garder sa chevelure naturelle, mais il est évident qu’elle adore expérimenter.