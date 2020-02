Cette marque adorée des Youtubeuses fait ENFIN son arrivée au Québec

Si vous êtes fan de l’univers beauté de YouTube, vous savez que la marque Makeup Revolution revient souvent dans les suggestions des beauty gurus.

Disponibles dans les magasins Ulta aux États-Unis et dans les pharmacies en Europe, ces produits se retrouvaient dans peu d'endroits au Québec, outre que sur le web. Mais c’est désormais chose du passé!

En effet, la marque à bas prix est désormais disponible dans les pharmacies Pharmaprix et c’est le moment de mettre la main sur les produits les plus populaires de la marque et de tester les palettes et les produits, car les étalages sont encore pleins!

Photo : Billie.ca

Makeup Revolution a gagné en popularité grâce à ses nombreux «dupes» de produits plus dispendieux, comme leurs palettes en forme de tablettes de chocolat (inspirées de celles de la marque Too Faced).

Voici quelques produits de la marque approuvés par les Youtubeuses à mettre dans votre panier!

Pour garder votre maquillage en place toute la journée:

Poudre libre translucide, 12$

Pour celles qui se cherchent une palette pour un maquillage de tous les jours:

Palette joyaux de Makeup Revolution, 20$

Pour un illuminateur éblouissant et à bas prix:

Illuminateur «Reloaded», 11$

Pour un produit de teint tout-en-un:

Fond de teint et cache-cernes, 18$