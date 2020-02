15 tatouages de stars et leur signification bien spéciale

Que ce soit Demi Lovato, Miley Cyrus ou Justin Bieber, les plus grandes vedettes osent de plus en plus les tatouages.

Instagram @shawnmendes @selenagomez

On adore s'en inspirer, mais parfois, ils sont très personnels! On pense notamment à Ariana Grande, qui s'est fait tatouer après les attentats de Manchester, ou bien Joe Jonas et Sophie Turner qui ont souligné la mort de leur chien adoré.

Pour découvrir les plus beaux tatouages des stars du cinéma et de la musique ainsi que leur signification, voyez la vidéo ci-dessus!

Pour les tatouages des stars québécoises, c'est par ici: