Mercure rétrograde pour la première fois de 2020 et voici ce que ça veut dire

La toute première rétrograde de 2020 est à nos portes, mais pas de panique: on vous explique à quoi vous attendre.

En 2020, la planète mercure va rétrograder trois fois. On se souvient que ceci se produit lorsque la planète Mercure ralentit, s’arrête, puis reprend son chemin, mais dans le sens inverse.

Durant cette période, qui dure environ trois semaines, on peut sentir un impact sur notre humeur et notre capacité à communiquer de façon efficace.

Voici donc ce qu’il faut savoir sur la prochaine rétrograde:

Les dates

La première rétrograde de 2020 commence le 16 février 2020 et se termine le 9 mars 2020.

Les signes

Cette rétrograde débute sous le signe du Poissons, puis à partir du 4 mars, sera sous celui du Verseau.

Les effets ressentis

Mercure est la planète de la communication, c’est donc un moment propice pour les chicanes ou les malentendus.

Sous le Poissons, puisque ce signe est associé à la sensibilité, on peut s’attendre aussi à être nostalgiques et rêveurs. On risque d’avoir l’impression que notre cerveau est dans la brume!

Puis, lorsque Mercure passe en Verseau, ce sont plutôt nos relations interpersonnelles qui seront affectées.

En général

Si on compare cette rétrograde aux deux autres qui auront lieu en 2020 (du 18 juin au 12 juillet en Cancer et du 13 octobre au 3 novembre en Scorpion et Balance), celle-ci sera la moins pire!

Elle sera influencée par les effets positifs de la planète Vénus, qui gouverne l'amour.

Donc, même si on peut s’attendre aux effets classiques, les retards et la technologie qui fait défaut, on peut aussi prévoir de belles choses.

On s’en reparle cet été!