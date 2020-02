Tout le monde capote sur cette éponge à 3$ qui serait aussi bonne que le «Beauty Blender»

On a découvert l’éponge à maquillage en forme de goutte au début des années 2010, et depuis, c’est l’un des outils de maquillage les plus populaires.

C’est que l’éponge permet une application sans marques et naturelle du fond de teint, du contour et du blush. Il suffit de la passer sous l’eau, de l’essorer et d’appliquer ses produits en tapotant le visage.

Bien qu’on aime le Beauty Blender, son prix de 26$ peut revenir cher à la longue, puisqu’il faut remplacer ces éponges à maquillage aux trois mois. On évite ainsi que des bactéries se forment, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la peau. Pour répondre au besoin de celles qui ont un budget un peu plus serré, on a trouvé un ensemble d’éponges qui se vend comme des petits pains chauds sur Amazon et qui promet les mêmes avantages que le produit original, et ce, à une fraction du prix.

via amazon

Ensemble de 5 éponges Beakey Blender, 14$

En effet, cet ensemble de 5 éponges est encensé par les utilisatrices et coûte seulement 14$ pour cinq éponges. Pas mal! Les utilisatrices sont unanimes: l’éponge sans latex est ferme, tout en gardant une certaine souplesse et sa taille se multiplie grandement en la mouillant, ce qui permet d’appliquer son maquillage plus rapidement.

via amazon

Plusieurs commentatrices, incluant des artistes maquilleuses, indiquent en commentaire qu’elles ne jurent que par ces éponges et qu’elles n’ont rien à envier à leur contrepartie à 26$...

À essayer!