Stranger Things saison 4 : Voyez la première bande-annonce

*ATTENTION: CE TEXTE CONTIENT DES DIVULGÂCHEURS SUR LA SAISON 3 DE STRANGER THINGS.

Après une longue attente, on a ENFIN droit à des premières images de la saison 4 de Stranger Things qui révèlent le retour d'un personnage qu'on croyait mort!

Une chance, on a beaucoup de détails et de théories sur ce qui s’en vient à Hawkins, Indiana.

Voici donc tout ce qu’on sait sur la saison 4 de Stranger Things:

Est-ce que le tournage est commencé?

Selon plusieurs sources, le tournage était prévu pour octobre 2019, donc il est non seulement commencé, mais probablement bien entamé!

La saison 4 sortira quand?

Puisque le tournage arrive plus vite qu’on le croyait, la saison pourrait sortir environ 1 an plus tard, donc à l’Halloween 2020.

Est-ce qu'on a une bande-annonce?

OUI! Le 14 février 2020, l'acteur David Harbour qui joue Hopper a partagé les premières images de la saison 4.

Celles-ci révèlent que Hopper sera de retour, et qu'il est présentement en Russie! On capote!

Quels acteurs seront de retour?

On se souvient qu'à la fin de la saison 3, on voit la famille Byers quitter la ville avec Eleven...

Selon nous, Mille Bobby Brown sera sans aucun doute de retour à Hawkins éventuellement, tout comme tous les enfants, les ados, ainsi que Winona Ryder dans le rôle de Joyce.

Par contre, on se demande si les nouveaux personnages, comme celui de Robin, jouée par Maya Hawke, vont revenir dans la prochaine saison...

Que va-t-il se passer avec les personnages décédés?

Chief Hopper semblait avoir perdu la vie dans l’explosion du dernier épisode, mais on sait maintenant qu'il sera de retour! Reste à savoir ce qui s'est réellement déroulé...

La scène après le générique montrait des Russes qui parlaient de «The American», cela explique donc que que Hopper a été kidnappé, et non tué.

Certains croyaient que le fameux «American» dont les Russes parlent aurait pu être aussi être Billy, qui lui aussi n’a pas survécu à la saison 3, mais non.

Est-ce que ce sera la dernière saison?

Les frères Duffer, les créateurs de la série, ont mentionné avoir déjà l’histoire pour la saison 4, et potentiellement une autre après cela. Mais ils ne veulent pas faire durer l’émission trop longtemps inutilement, donc on s'attend à 5 saisons.

À quoi peut-on s’attendre du côté de l'histoire?

Les Duffer ont aussi mentionné vouloir explorer plus loin qu'Hawkins pour la prochaine saison. Ce serait logique puisque les Byers ont déménagé!

De plus, après 3 saisons qui se sont déroulées seulement dans la ville fictive en Indiana, ce serait intéressant de voir un autre paysage.

On vous tient au courant lorsqu'il y aura plus de détails!