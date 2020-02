Les 10 meilleurs cache-cernes pour tous les budgets

On cherche tous et toutes un cache-cernes puissant et efficace qui va effacer nos cernes, mais sans assécher la peau ou craquer.

On a donc fouillé dans les vidéos YouTube et les avis de clients en ligne pour dénicher la crème de la crème des cache-cernes. Et ce, pour TOUS les budgets!

Voici donc les 10 meilleurs cache-cernes:

10. Catrice, Liquid Camouflage

Prix: 7,99$ chez Pharmaprix

Effet: Naturel et personnalisable.

Pourquoi on l’aime: Ce cache-cernes couvre bien, mais sans assécher le dessous de l’œil. Il reste aussi en place toute la journée, sans avoir à le fixer avec une poudre! Le seul hic, c’est qu’il est parfumé, donc si vous avez la peau très sensible, à éviter.

9. Marc Jacobs, Accomplice

Prix: 42$ chez Sephora

Effet: Crémeux et couvrant.

Pourquoi on l’aime: C’est certain qu’à ce prix, on s’attend à de la magie, et c’est pas mal le résultat qu’on obtient! Ce cache-cernes en bâton s’estompe à merveille, couvre tout, et dure très longtemps sans craquer.

8. Colorpop, No Filter

Prix: 7$ sur le site de ColourPop

Effet: Léger et lumineux.

Pourquoi on l’aime: Son prix est déjà un argument, mais le fait que ce soit un excellent produit aide. C’est un cache-cernes léger, donc jamais cakey, mais qui couvre tout! Il vous laissera le dessous de l’œil illuminé et hydraté.

7. Shape Tape de Tarte

Prix: 35$ sur le site de Tarte

Effet: Couvrance totale.

Pourquoi on l’aime: C’est le cache-cernes favori des Youtubeurs pour une raison, il donne un effet "phototoshoppé"! Ce n’est pas pour un look naturel par contre, c’est pour un maquillage complet dans le style de ceux qu'on retrouve sur Instagram!

6. L’Oréal, Infaillible

Prix: 13,96$ sur Amazon

Effet: Couvrance totale.

Pourquoi on l’aime: Plusieurs ont décrit ce cache-cernes comme étant un dupe pour le Shape Tape, et c’est la vérité. Il couvre tout autant, mais pour une fraction du prix. On vous conseille de bien hydrater votre peau avant de l’appliquer avec une crème pour les yeux!

5. Maybelline, Fit Me

Prix: En rabais à 6$ sur Amazon

Effet: Couvrance moyenne.

Pourquoi on l’aime: Ce cache-cernes est très polyvalent et peut autant être utilisé sous les yeux que sur une imperfection sur le visage. C’est un produit parfait pour tous les jours, surtout si on aime un look naturel.

4. Nars, Radiant Creamy

Prix: 39$ chez Sephora

Effet: Couvrance naturelle.

Pourquoi on l’aime: Très similaire au Fit Me, c’est un cache-cernes tout terrain qu’on peut facilement traîner sur soi pour des retouches sur tout le visage. Il disparaît dans la peau, surtout lorsqu’on l’estompe avec le doigt!

3. Maybelline, Instant Age Rewind

Prix: 9,98$ sur Amazon

Effet: Lissant et hydratant.

Pourquoi on l’aime: L’applicateur en mousse permet de le traîner partout et de se faire des retouches toute la journée. C’est un cache-cerne très couvrant, mais léger et hydratant, qui ne va pas ajouter de la texture à votre peau.

2. KVD Vegan Beauty (précédemment Kat Von D), Lock-It Concealer Crème

Prix: 36$ chez Sephora

Effet: Couvrant et crémeux.

Pourquoi on l’aime: La formule végane hydrate la peau et couvre tout ce qu’on désire, sans assécher. Il est parfait sous les yeux, un bouton ou même tout le visage! Malgré le fait qu’il soit hydratant, il a un fini mat, donc pas besoin d’ajouter de la poudre!

1. Revlon, Photoready Candid

Prix: 10,99$ chez Pharmaprix

Effet: Couvrance modulable.

Pourquoi on l’aime: Ce cache-cernes est très facile à appliquer et à estomper. Il est léger et, bonus, il protège la peau de la pollution! Il donne un petit coup d’éclat sous les yeux, tout en cachant les ombres et les imperfections.