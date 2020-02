Riverdale révèle qui a tué ce personnage principal et on capote

On sait, depuis la fin de la saison 3 de Riverdale, que quelque chose de tragique allait arriver à Jughead durant la saison 4. Ce moment est enfin arrivé.

Attention, cet article contient des divulgâcheurs sur la saison 4 de Riverdale!

Que s’est-il passé?

Pauvre Jughead! Son expérience à Stonewall Prep est décidément une catastrophe. Il a été accusé de plagiat dans l’épisode 13, The Ides of March, puis doit subir un procès. Après avoir appris que Brett a une vidéo de Jughead et Betty faisant l’amour et menace de la mettre en ligne, Jughead décide tout simplement de quitter l’école.

Mais ses diaboliques camarades de classe n’ont pas dit leur dernier mot, ils invitent Jughead, Betty, Archie et Veronica à une fête dans la forêt.

Bref, cette soirée se termine avec un événement qu’on appréhende depuis des semaines, la mort de Jughead.

Celui-ci disparaît dans la forêt avec Brett. En même temps, Betty trouve Donna, qui lui avoue qu’elle connaît le mot qui hypnotise Betty et la lance dans une rage meurtrière.

Dans la prochaine scène, Archie et Veronica découvrent le corps de Jughead, gisant sur le sol, le visage couvert de sang. Archie vérifie son pouls et il est bel et bien mort.

Betty est à côté du corps et tient dans ses mains une grosse roche, rappelant la scène où elle a tué son chat de la même façon lors de l’enfance.

La bande-annonce pour le prochain épisode montre Betty qui explique à sa mère qu'elle ne se souvient de rien. On voit aussi Archie qui attaque Brett pour lui faire avouer qu'il a tué Jughead et ce dernier dit: «On sait tous les deux qui a tué Jughead, c'est Betty.»

Plusieurs options sont possibles, et voici les théories les plus populaires:

1. Jughead est réellement mort et c’est Betty qui l’a tué, comme on a vu.

Cela serait étonnant, puisque les intrigues dans Riverdale ne sont jamais aussi simples qu’elles en ont l’air. D’un autre côté, la surprise pourrait être qu’il n’y a pas de surprise...

Sondage Est-ce que vous allez encore écouter Riverdale si Jughead est mort? Non, c'est mon personnage préféré. Oui, j'aime trop la série! Partagez votre résultat sur Facebook

2. Jughead fait semblant d’être mort pour se venger de ses anciens camarades de classe et Betty est dans le coup.

Si toute cette histoire est un coup monté de Jughead, Betty doit être dans le coup! Dans le cas contraire, c’est beaucoup trop cruel.

3. Jughead fait semblant d’être mort, mais pour créer le «meurtre parfait» et que son histoire soit publiée.

Cette théorie fait du sens puisque la narration de Jughead continue, même lorsqu’il est prétendument mort.

Dans tous les cas, on va devoir attendre DEUX semaines pour connaître les réponses à nos questions puisque le prochain épisode de Riverdale, How To Get Away With Murder, sera disponible sur Netflix le 27 février.