Les 8 tendances mode pour le bal des finissants en 2020

Quand le bal arrive, on veut tous et toutes dénicher la tenue parfaite pour en mettre plein la vue et avoir des belles photos souvenir pour le reste de notre vie.

C’est un moment marquant! Il souligne la fin du secondaire et le passage vers une vie plus adulte et indépendante.

Il faut donc trouver la robe (ou complet!) qui nous représente à merveille et dans laquelle on se sent bien. On s’est donc inspirés du numéro hors série Le Guide du bal de finissants du magazine Clin d’Oeil, en kiosque à partir du 13 février, pour dénicher 8 types de tenue de bal qui feront tourner les têtes!

Voici donc les 8 tendances bal de finissant pour 2020:

1. La robe à bretelles spaghetti

Pour un petit clin d’oeil aux années 90, une grande tendance du moment, rien ne bat une robe de style nuisette.

On pense surtout au tissus satinés, mais aussi aux broderies et perles.

2. La robe courte

Avec une robe qui montrent les jambes, on peut se permettre d’oser une chaussure colorée ou plus originale!

Et bonus, vous resterez au frais toute la soirée.

3. La robe bustier

Un véritable classique du bal de finissants, cela ne veut pas dire qu’il faut l’ignorer pour autant!

Cela donne un look très glam, digne de Hollywood, il faut simplement trouver le bon soutien-gorge.

4. La combinaison

Qui a dit qu’il fallait absolument porter une robe?

Pour celles qui sont moins à l’aise dans ce type de tenue, la combinaison est une option très alléchante.

5. La robe à manches longues

En plus de suivre la tendance des manches bouffantes, cela donne un côté romantique qui se prête bien au bal!

Et plus besoin de se raser les aisselles... pratique!

6. La robe moulante

Si vous désirez montrer vos courbes, ce type de robe est idéale.

Il faut simplement s’assurer que cela soit parfaitement adapté à votre corps, donc une visite chez la couturière serait de mise.

7. La robe princesse

Un autre classique indémodable, qui ne veut pas se sentir comme une princesse le soir de son bal?

Par contre avec ce type de robe, on évite d’en faire trop et on garde ça simple!

8. Le tailleur-pantalon

On le remarque de plus en plus chez les stars sur les tapis rouge, et avec raison!

C’est chic, confortable, et un peu plus «edgy» qu’une robe.