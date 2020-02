10 télé-réalités croustillantes à «binger» sur Netflix dès maintenant

Quand on adore les télé-réalités, on se retrouve constamment à la recherche de nouveautés à écouter en rafale. Ne cherchez plus, on a déniché les meilleures sur Netflix.

Que vous soyez plus du genre à aimer les compétitions, les émissions de «dating» ou bien celles où on suit des gens dans leur quotidien, on a quelque chose pour vous.

Bon visionnement!

La vidéo ci-dessus comprend ces 10 émissions:

Next In fashion, une compétition de design de mode.

The Circle, des participants isolés communiquent via un réseau social.

Cheer, une équipe de cheerleading se prépare pour les nationaux.

Terrace House, 6 personnes emménagent ensemble à Tokyo.

RuPaul’s Drag Race, 12 Drag Queens compétitionnent pour 100 000$.

Glow up, des maquilleurs compétitionnent pour devenir le prochain «beauty guru».

Queer Eye, 5 hommes donnent des «makeover».

Nailed It!, des personnes nulles en cuisine doivent créer les plus beaux desserts.

Dating Around, une personne célibataire va sur 5 rendez-vous.

Love Is Blind, des célibataires doivent se fiancer, avant même de se rencontrer en personne.

Pour plus de détails, voyez notre vidéo!