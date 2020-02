Sophie Turner et Joe Jonas attendraient leur premier enfant!

La star de Game of Thrones, Sophie Turner, et son mari chanteur, Joe Jonas, attendent un bébé, selon ce que rapporte Just Jared.

Le média a annoncé que Sophie Turner, 23 ans, serait enceinte de son premier enfant avec le chanteur Joe Jonas, 30 ans.

AFP

«Le couple garde les choses sous silence, mais leurs amis et leur famille sont très excités pour eux», a déclaré une source à Just Jared.

Selon une autre source qui s’est confiée au média, les derniers choix vestimentaires de Sophie, sur les tapis rouges, ont été choisis spécifiquement pour cacher sa grossesse.

AFP

La paire, qui se fait très discrète sur leur couple, n’a pas encore commenté sur la rumeur. À suivre!