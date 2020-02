Selena Gomez ose la même coupe de cheveux que Miley Cyrus

La chanteuse Selena Gomez a récemment adopté la coupe la plus tendance de 2020, qu’on a vue aussi sur Miley Cyrus.

Selena portait la frange-rideau depuis un moment déjà, mais plutôt avec une longue chevelure.

Puis, elle a osé la coupe «shag», qui pourrait aussi être décrite comme une coupe Longueuil, mais moderne. Le devant est plus court que l’arrière et c’est un peu décoiffé, d’où le nom «shag» qui vient de «shaggy».

• À lire aussi: Cette coupe de cheveux est de retour en 2020 et ce n’est pas une blague

Voici le résultat:

Avec sa nouvelle coupe plus courte, avec ses boucles naturelles, on adore le look sur elle! C’est plus doux que la version plus rockeuse portée par Miley.

Sur la publication Instagram dans laquelle Selena a dévoilé sa nouvelle coupe, elle a aussi identifié sa marque de maquillage, Rare Beauty, sur ses lèvres.

• À lire aussi: Selena Gomez lance une ligne de maquillage et voici tous les détails

Bien qu’aucun produit n’ait été dévoilé à date, on se doute que le rouge à lèvres orangé porté par Selena fera partie de la sélection.

On espère qu’elle va aussi sortir des produits pour les cheveux bouclés!