Elisabeth Rioux et Bryan McCormick répondent à des questions croustillantes sur leur couple

Elisabeth Rioux et Bryan McCormick ont 3 chiens, ils habitent ensemble et ils attendent même un bébé en juillet 2020! Mais se connaissent-ils vraiment?

Nous nous sommes rendus chez l'adorable couple pour tester leur amour dans une autre édition de notre Couple Challenge.

Ils ont répondu à une suite de questions, allant de leur signe astrologique jusqu'à leurs pires défauts! On leur a aussi préparé une section spéciale «futurs parents».

Voyez leur chimie en pleine action dans cette adorable, et hilarante, vidéo ci-dessus.

