«Riverdale»: Une photo de Betty et Archie enfants pique la curiosité des fans

Le créateur de la série laisse entendre qu’on aura droit à un épisode «flashback» et on a trop hâte de voir bébé-Jughead!

Après l’excellent épisode Midnight Club de la saison 3 où on a vu les parents alors qu’ils étaient au secondaire, on se demandait si il y aurait un autre retour en arrière. Tout semble indiquer que oui!

Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, a publié une adorable photo de Archie et Betty, enfants. Ils sont couchés sur le sol et semblent écouter de la musique.

On sait qu'Archie et Betty étaient meilleurs amis et même que celle-ci était amoureuse de son BFF. Betty avait avoué son amour à Archie lors de la saison un, mais celui-ci ne l’a voyait que comme une amie. Peu de temps après, Betty est tombée en amour avec Jughead et Archie et Veronica sont eux aussi devenus un couple.

Plusieurs fans croient que cela veut dire qu’un épisode complet sera dédié à l’enfance de nos personnages principaux.

D’autres croient plutôt que ce serait un épisode, ou un moment, dédié à la relation entre Betty et Archie.

*Ceux qui ne sont pas à jour dans la saison 4 de Riverdale, cessez de lire dès maintenant!

Durant toute la saison 4, on peut voir des scènes dans le futur qui laissent entendre que Jughead va mourir.

À la toute fin de l’épisode 11, Quiz Show, on a pu voir une scène assez intense entre Betty et Archie. Alors qu’on peut voir à l’écran «4 semaines plus tard», Betty est chez Pop’s, visiblement très triste.

Elle explique à Archie qu’elle ne peut plus attendre Jughead, parce qu’il ne reviendra jamais et qu’elle ne sait pas comment traverser cette épreuve. Archie lui prend alors la main et lui dit qu’ils vont le faire «ensemble».

Les fans croient donc qu’avec cette scène et le flashback à leur amitié lors de l’enfance, on pourrait voir un retour de«Barchie» (Betty et Archie)!