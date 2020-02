Noah Centineo s'ouvre sur ses graves problèmes de drogue

Noah semble toujours heureux dans ses films comme To All the Boys I've Loved Before, mais en réalité, il a vécu une sombre période.

C’est au magazine Harper’s Bazaar que le jeune acteur s’est confié sur un moment de sa vie où il s’est tourné vers la drogue et l’alcool.

C’était rendu à un point tel qu’il a dû prendre la décision d’être totalement sobre la veille de son anniversaire de 21 ans.

Les problèmes de consommation de Noah ont débuté alors qu’il avait 17 ans et qu’il commençait sa carrière d’acteur dans la série The Fosters.

Noah avoue qu’à ce moment, il se tenait à Los Angeles avec un groupe de jeunes artistes en devenir avec qui il faisait la fête pratiquement tous les soirs.

Il a débuté en prenant toutes sortes de drogues et c’était un moment très sombre pour lui. Noah explique qu’il a toujours été capable de se regarder dans le miroir et être honnête avec lui même.

Il a donc finalement pris la décision de cesser la consommation de substances totalement. Il a rapidement réalisé que de cette façon, il pouvait identifier ses problèmes plus facilement. En même temps, il a aussi arrêté de prendre des médicaments pour l’anxiété.

Aujourd’hui, après plus de 2 ans à être sobre, Noah a de toutes nouvelles techniques lorsqu’il se sent sur le point de craquer. Il médite, prend des bains, écrit dans son journal intime et se parle. Il aime aussi le yoga et l’entraînement. Il a aussi trouvé l'amour!

Bravo Noah!

