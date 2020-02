«After We Collided»: Un nouvel extrait sexy qui va vous donner chaud

La suite du film d’amour After n’a pas encore de date de sortie officielle, mais on a eu droit a un extrait «olé olé» pour patienter.

After We Collided continue donc l’histoire de Tessa et Hardin, les deux amoureux au centre de cette saga basée sur une fan fiction.

Dans la suite, leur idylle sera troublée par la venue de Trevor, interprété par nul autre que Dylan Sprouse.

Bref, le 7 février, le compte officiel de la série de films a publié un extrait qui a déjà beaucoup fait jaser.

On y voit Tessa, à cheval sur Hardin, qui lui prend le visage en lui disant: «Hardin, tu as deux choix. Tu me fais l’amour ou tu t’en vas.»

Immédiatement, les fans ont réagi fortement, disant qu’ils n’étaient pas prêts à voir ceci! En anglais, Tessa utilise le mot débutant par F qui veut dire «faire l’amour».

Ceci laisse entendre que la suite pourrait être notée 18 ans et plus, ce qui ferait plaisir aux fans. Ceux-ci avaient exprimé leur désir de voir plus de scènes explicites dans la suite!

L’extrait se termine avec les mots «Stay tuned» ou «Restez à l’affût», indiquant qu’une nouvelle arriverait bientôt.

Le tournage de After We Collided s’est terminé en septembre 2019, ce qui veut dire que le film pourrait sortir très bientôt!

On garde l’œil ouvert pour une bande-annonce ou une date de sortie.