Lili Reinhart «intimidée» par les corps ciselés de ses collègues de Riverdale

L'actrice de 23 ans, qui joue le rôle de Betty Cooper dans la série télévisée, s'est ouverte sur ses insécurités en répondant à un fan qui lui demandait sur Twitter pourquoi tout le monde dans l'émission Riverdale a des «corps parfaitement ciselés».

Le téléspectateur continuait : «Ne pensez-vous pas que les émissions de télévision comme celle-ci, destinées aux adolescents, contribuent à des attentes irréalistes en matière d'image corporelle?»

En réponse, Lili Reinhart a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas que quelqu'un se sente honteux de son corps à cause de la série, en précisant : «En fait, tout le monde dans Riverdale n'est pas parfaitement ciselé. Et même moi, je me sens intimidée par le physique de mes camarades de casting, parfois lorsque je dois faire des scènes en soutien-gorge ou sous-vêtements. Je me suis sentie très mal à l'aise en raison de l'attente que les gens ont à propos du corps des femmes à la télévision, de ce à quoi elles devraient ressembler. Mais je me suis habituée à mon corps et je ne suis pas le genre de personne que l'on voit sur un podium pendant la Fashion Week. J'ai des seins plus gros, j'ai de la cellulite sur les cuisses et les fesses, et mon ventre dépasse plutôt que de s'incurver.»

Lili Reinhart a continué à dire au fan qu'elle se sentait «obligée» d'«être forte et de faire preuve de confiance en moi, en me regardant comme je le fais».

«Et je veux que d'autres jeunes femmes voient mon corps à la télévision et se sentent à l'aise dans le fait que je ne fais pas une taille 0. Et je n'ai pas une forme de sablier parfaite, a-t-elle déclaré. Cette industrie se bat pour une juste corps féminins et masculins. Je félicite donc les femmes qui ont aidé notre industrie à faire un pas dans la bonne – et authentique – direction. (Charli Howard étant mon modèle préféré)».

Charli Howard est un mannequin britannique et une «body activist».