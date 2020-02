Les 10 meilleurs mascaras pour tous les budgets

Vous cherchez le meilleur mascara pour du volume? Waterproof? Pas cher qui se trouve en pharmacie? On a tout ça pour vous.

On le sait, trouver son mascara idéal n’est pas tâche facile. Une amie peut jurer que son produit fétiche est parfait, mais lorsqu’on l’essaie, on se transforme en raton laveur.

C’est pourquoi nous avons créé une liste de mascaras qui ont fait leurs preuves et qui pourront plaire à la majorité de gens.

Entre 5$ et 35$, voici les 10 meilleurs mascaras:

10. The Falsies de Maybelline

Prix: 5,36$ sur amazon.com

Effet: Faux cils, volume.

Pourquoi on l’aime: Si vous cherchez un effet intense, c’est le mascara pour vous. Il est infusé de fibres, donc vos cils seront amplifiés. Il est disponible en pharmacie depuis des années, alors il a fait ses preuves!

9. Hypnôse de Lancôme

Prix: 36$ sur lancome.ca

Effet: Volume, mais personnalisable.

Pourquoi on l’aime: Ce mascara est devenu un classique de toutes les trousses beauté pour une bonne raison. La brosse permet d’ajouter couche après couche pour obtenir un look naturel, ou intense, au choix. La formule ne fait pas de grumeaux et reste en place.

8. Lash Sensational de Maybelline

Prix: 5,57$ sur amazon.ca

Effet: Cils définis et frange fournie.

Pourquoi on l’aime: La brosse de ce mascara possède deux côtés différents : l’un pour travailler la longueur et définition, et l’autre, pour ajouter du volume. On se découvre des cils, puisque la formule met en valeur même les plus courts!

7. Lights, Camera, Splashes! de Tarte (Waterproof)

Prix: 30$ chez Sephora

Effet: Volume et longueur, mais version waterproof.

Pourquoi on l’aime: Si vous cherchez un mascara à l’épreuve l'eau et de tout (larmes, pluie, baignade), c’est celui qu’il vous faut! Pas de compromis par contre : l’effet sera tout aussi glam, volumineux et allongeant que la version pas waterproof!

N’oubliez pas qu’il faut un démaquillant avec de l’huile pour se débarrasser d’un mascara à l’épreuve de l’eau, mais ce type de démaquillants ne sont pas adéquats pour ceux qui ont un «lash lift» ou des extensions de cils.

6. Telescopic Mascara de L’Oréal

Prix: 8,98$ sur amazon.ca

Effet: Longueur et définition.

Pourquoi on l’aime: Sa petite brosse mince permet d’allonger les cils sans jamais se retrouver avec un effet pattes-d’araignée. En plus, la formule est hydratante, on s’assure donc d’un look brillant et non poudré.

5. Lashblast Volume de Covergirl

Prix: 6,98$ pour l’original et 7,97$ pour le waterproof, sur amazon.ca

Effet: Volume naturel.

Pourquoi on l’aime: Pour le prix, le Lashblast va vous donner le volume obtenu avec des faux cils et bonus, la formule est végane! De plus, la version waterproof résiste à tout. Fait intéressant, les formules à l’épreuve de l’eau permettent de garder la courbe des cils plus longtemps.

4. Lash Paradise L’Oréal

Prix: 8,98$ sur amazon.ca

Effet: Volume et douceur.

Pourquoi on l’aime: Vous avez probablement entendu parler du mascara Better Than Sex de Too Faced. Adulé de plusieurs, on préfère le Lash Paradise qui remplace ce tube culte à une fraction du prix! Volume dramatique et cils noir profond garantis!

3. Velvet Noir de Marc Jacobs

Prix: 35$ chez Sephora

Effet: Volume extrême.

Pourquoi on l’aime: Avec ce mascara, vos cils seront volumineux, très noirs et ultra fournis. L’inspiration derrière la création de ce produit vient d'une histoire d'enfance de Marc Jacobs : sa mère grattait des fibres de velours dans son mascara pour un maximum d’impact. Ingénieuse!

2. Voluminous de L’Oréal

Prix: 6,72$ sur amazon.ca

Effet: Volume et intensité.

Pourquoi on l’aime: On a tous déjà vu ce tube noir au bouchon doré dans la trousse d'un proche ou d'une amie. Si vous hésitiez à l’essayer, allez-y! Il donne jusqu’à cinq fois plus de volume, ne coule pas, et ne fait pas de grumeaux. Ce mascara est aussi adéquat pour ceux et celles qui ont les yeux sensibles!

1. Roller lash de Benefit

Prix: 33$ chez Sephora

Effet: Cils allongés, séparés et recourbés.

Pourquoi on l’aime: Notre coup de coeur! La brosse de ce mascara vient chercher chaque cil pour créer une frange à 180 degrés. Vos cils restent courbés toute la journée et il a même passé le test d’un entraînement au gym!