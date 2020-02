Une collection de maquillage «To All The Boys» arrive chez Sephora

Pour célébrer la sortie de P.S. I Still Love You, la suite de To All The Boys I've Loved Before, Sephora lance des kits beauté inspirés du film.

On le sait bien, le personnage de Lara Jean a toujours des looks magnifiques et inspirants! De ses chouchous dans les cheveux, en passant par son teint lumineux et ses outfits style 90’s, on aime tout!

Puisque To All The Boys: P.S. I Still Love You sort le 12 février, Sephora a eu la brillante idée de sortir des ensembles beauté tous différents. Le tout est disponible en magasin à partir du 6 février.

Voici les ensembles Sephora X To All the Boys pour voler le look de Lara Jean:

1. Kaja

Dans cette trousse de la marque coréenne, on peut trouver 3 items beauté inspirés par le film.

Il y a un blush en forme de coeur qui fonctionne comme une étampe, un rouge à lèvres en bâton et une ombre à paupières en crème.

L’ensemble est à 46$ (valeur de 75$) chez Sephora.

2. Milk Makeup

Puisque la spécialité de Milk est les produits en bâton, c’est exactement ce à quoi on a droit!

Le duo comprend deux «Glow Oil», les bâtons hydratants pour les lèvres et joues. Le premier, Glimmer, est un mauve naturel et brillant, alors que Halo est un rose pâle vibrant.

L'ensemble est à 35$ (valeur de 40$) chez Sephora.

Au Canada, on a accès a deux options, alors qu’aux États-Unis, c’est plutôt 6. Selon le compte Instagram de Sephora, les 4 autres ensembles ne sont pas disponibles au Canada «pour le moment».

Si un jour c’est le cas, sachez qu’ils sont: Un duo LANEIGE de masques pour les lèvres, un ensemble Glow Recipe de la brume et le masque pour le visage, une brosse chauffante et un fixatif pour les cheveux de Amika et, finalement, des chouchous pour les cheveux de la marque Kitsch.