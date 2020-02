La bande-annonce de «All The Bright Places» va vous faire pleurer

Netflix sortira un tout nouveau film d’amour pour ados très bientôt mettant en vedette Elle Fanning et Justice Smith.

Sortez votre boîte de mouchoirs : All The Bright Places arrive sur nos écrans le 28 février et après avoir vu la bande-annonce, on sait qu’on va verser toutes les larmes de notre corps.

Le film est une adaptation du roman à succès du même nom, écrit par Jennifer Niven.

C’est un drame romantique qui raconte l’histoire de Violet Markey (Elle Fanning), une jeune femme qui vit avec beaucoup de culpabilité après avoir survécu à un accident de voiture dans lequel sa grande soeur est morte.

Elle doit faire un projet d’école avec Theodore Finch (Justice Smith), qui souffre d’un trouble bipolaire et de dépression.

Ensemble, ils doivent parler de ce qui rend leur petite ville de l’Indiana incroyable, alors qu’ils la détestent tous les deux.

Ils vont, bien sûr, tomber en amour. Mais ce n’est pas facile, puisque tous les deux vivent de difficiles épreuves. On peut voir dans la bande-annonce que Violet se retire de sa vie sociale après la mort de sa sœur.

Finch, son surnom, de son côté, est décrit par ses proches comme étant une personne «difficile». Il semble avoir des périodes de dépression intense.

Ceux qui ont lu le livre vous diront qu’ils ont pleuré tout au long de leur lecture, alors attendez-vous à en faire de même lors du visionnement du film!

Voyez la bande-annonce de All The Bright Places juste ici: