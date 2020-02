Les meilleures boutiques en ligne où se procurer une robe de bal

Mine de rien, la saison des bals arrive à grands pas et on commence à se chercher une robe ou un habit pour cette grande soirée qui va clore une étape importante dans nos vies.

• À lire aussi: Voici les meilleurs endroits où trouver la robe de bal parfaite

C’est aussi l’une des rares occasions où l’on peut porter une robe vraiment «extra», taffetas et satin inclus, sans paraître un peu too much. On se gâte donc en magasinant à l’une de ces boutiques en ligne réputées qui offrent une vaste sélection de robes : taille plus, longues, courtes, à paillettes, en satin, bref, pour tous les goûts!

Boutique 1861

La boutique située à Montréal offre un éventail de robes de bal également sur son site web qui suit parfaitement les tendances du moment. C’est donc sans surprise que la boutique se hisse parmi les plus grands coups de cœur!

Boutique Espace blanc de blanc

L’espace Blanc de blanc a aussi une boutique physique, mais sa sélection de robes pour bal de finissants en ligne permet à celles qui n’habitent pas près de McMasterville de magasiner dans le confort de leur foyer. Les tailles varient de TP à 3XL, selon les modèles de robes de bal.

BHLDN

La sélection de robes de bal sur le site de BHLDN est vaste, ce qui vous permettra de trouver LA pièce qui vous permettra de ressortir du lot lors de votre soirée de bal.

ASOS

Le site d’ASOS regorge de TOUS les items que vous avez besoin pour votre kit de bal : chaussures habillées, sac de soirée, robes chic pour votre bal, maquillage, alouette!

Lulus

Il y en a pour tous les goûts sur le site de Lulus : que vous cherchiez une robe de grande occasion qui soit courte, longue ou encore à paillettes, vous allez trouver la robe de bal idéale pour votre grande soirée.

Laura - Own the Prom

Laura crée depuis deux ans une collection spécifique pour le bal et soirée de finissants, nommée Own the Prom. La collection offre un éventail de tailles et des modèles qui suivent parfaitement les tendances du moment.

Modcloth

On adore que Modcloth offre ses robes de bal dans des tailles variées, de XXS à 4XL. Il y a aussi plein de robes d’inspiration vintage qui voleront certainement le show lors de votre bal.