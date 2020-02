Les 10 secrets de tournage de «The Circle» les plus étonnants

Si, comme nous, vous avez adoré la téléréalité The Circle diffusée sur Netflix, vous avez probablement des questions sur COMMENT le tout a été filmé, quels sont les dessous de cette émission à succès.

La série suivait des participants en isolation dans des appartements qui pouvaient communiquer entre eux uniquement via un faux réseau social nommé Circle. Puisqu’ils contrôlent leurs profils sur l’app, certains ont choisi d’être à 100% eux-mêmes, alors que d’autres ont joué un rôle.

Vous serez surpris d’apprendre qui écrivait réellement leurs messages, ou encore combien de temps le tournage a duré.

Voici donc 10 trucs que vous ne saviez pas sur The Circle:

1. Les producteurs tapaient les messages pour les participants.

Oui, la fonction de reconnaissance vocale du Circle n’était pas aussi efficace qu’elle en avait l’air. Lorsqu’un participant disait son message à voix haute, un producteur qui tapait vite vite était chargé de le transcrire.

2. Les participants n’étaient pas seuls dans leur appart.

Au début! Bien que l’isolation est un facteur très important de l’émission, les participants ne pouvaient pas tout comprendre dès les premiers jours! Ils étaient donc accompagnés d’un producteur et d’un caméraman pour bien comprendre les règles ou pour apprendre à bien exprimer ce qu’ils ressentaient, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes.

3. Les cellulaires et ordinateurs étaient interdits, mais pas Netflix!

Pour éviter que les participants ne se cherchent mutuellement sur les réseaux sociaux, ils n’avaient pas de cell ou d'ordi dans leur appartement. Par contre, ils avaient droit à des livres, des magazines et, une fois de temps en temps, ils pouvaient écouter un film sur Netflix!

4. Nous n’avons pas vu tous les participants.

Bien que la série débute avec 8 personnes, il y avait une vingtaine de participants en «stand-by». De cette façon, si un homme était éliminé, ils pouvaient envoyer un autre homme et vice-versa si c’était une femme. En se gardant une banque de participants potentiels, les producteurs pouvaient s’adapter et choisir une personne qui viendrait compléter ou troubler le groupe.

5. Le tournage n’a pas été long.

Puisque l’émission est sortie sur Netflix sur une période de 3 semaines, les spectateurs avaient l’impression que les participants étaient en isolation très longtemps. En réalité, les 15 épisodes ont été tournés en... 15 jours! Ils ont donc filmé en temps réel, même si ce n’était pas diffusé de cette façon.

6. Les appartements de The Circle ne sont pas en Amérique!

Les producteurs ont ajouté au montage quelques images de villes américaines comme Milwaukee et Chicago mais, en réalité, la série a été filmée en Angleterre. Ils voulaient donner une impression de non-lieu, d'un endroit qu’on ne peut vraiment décrire, et c’est une réussite! Personne n’a pu remarquer que les participants étaient en fait dans la ville de Salford au nord de l’Angleterre.

7. Dénicher l’appartement parfait fut difficile.

Les producteurs ont pris 4 à 5 mois avant de trouver un bloc-appartements assez grand pour accueillir les participants et l’équipe de tournage qui comptait plus de 30 personnes. Puisqu’ils avaient besoin de quelque chose de vide, ce ne fut pas une tâche facile. Quand ils ont éventuellement trouvé celui qu’on voit dans la série, à Salford, ils ont dû faire plusieurs trous et passages pour les fils de caméra, d’écrans et d’équipement. Finalement, ils ont décoré différemment chaque unité et on construit le gros cercle en néon sur le dessus du bâtiment.

8. Ils redécoraient quand un participant était éliminé.

Vous avez peut-être remarqué qu'au départ, chaque appartement était décoré selon la personnalité du participant qui y habitait. Les producteurs ont expliqué qu’il y avait 12 unités de prêtes et que, selon l’identité du participant qui allait y habiter, ils changeaient les éléments du décor pour refléter sa personnalité.

9. Le «chat» n’était pas instantané.

C’est Shubham qui a avoué à Elite Daily que les clavardages devaient être approuvés. Dans l’émission, cela semblait instantané, mais Shubby explique qu’avant de pouvoir parler avec un autre participant, ils devaient demander aux producteurs la permission. Si le participant était disponible et qu’il restait assez de temps, le «chat» pouvait avoir lieu!

10. Quatre versions ont été filmées au même endroit

Il existait déjà une version anglaise de The Circle, mais cette nouvelle édition signée Netflix sera aussi disponible en d’autres langues. Ils ont aussi filmé une version brésilienne, française, et anglaise (la version originale, diffusée en 2018). Pour chacune, les décorations ont été changées ainsi que la nourriture! Les producteurs ont avoué que les Américains étaient les plus gentils les uns envers les autres. Les Britanniques n'hésitaient pas à «vendre leur grand-mère pour un prix», les Brésiliens étaient suspicieux et les Français, très stratégiques et calculateurs.

On a hâte de voir ça!