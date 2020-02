Justin Bieber avoue avoir consommé de la drogue dès l’âge de 12 ans

Justin Bieber a décidé d'arrêter de prendre de la drogue quand il s'est rendu compte que sa dépendance risquait de le tuer.

Le chanteur de 25 ans a changé de vie après des années difficiles, pendant lesquelles il est devenu accro à la marijuana et aux drogues dures, à tel point qu'il consommait dès le réveil. Ce dernier a avoué qu’il a consommé de la drogue pour la première fois à l’âge de 13 ans, mentionnant le pot, les pilules et de la lean, du sirop pour la toux à la codéine.

Dans la série documentaire diffusée sur YouTube, intitulée Justin Bieber: Seasons, l'artiste a expliqué à quel point le problème était devenu grave.

«J'ai décidé d'arrêter parce que j'avais l'impression de mourir. Mes agents de sécurité venaient me voir la nuit pour vérifier mon pouls. Les gens ne savent pas que c’était devenu sérieux. C’était fou, capotant. Je me réveillais le matin et le premier truc que je faisais, c’était prendre des pilules et fumer un joint, et je commençais ma journée. C’était vraiment flippant», a-t-il révélé, ajoutant qu’il était devenu accro au cannabis dès ses 13 ans.

«La première fois que j’ai fumé de la marijuana, c’était dans mon jardin, ici. J’étais super défoncé. C’est là que j’ai réalisé que j’adorais le pot. C’est là que mon envie de fumer de l’herbe a démarré et que j’ai commencé à fumer pendant longtemps», a-t-il ajouté.

Justin Bieber explique par ailleurs qu’il va beaucoup mieux, grâce aux antidépresseurs qui l’aident à se lever le matin.

