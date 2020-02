Camila Cabello publie une photo dans laquelle elle a les cheveux très courts

La chanteuse a donné des nouvelles sur Instagram après une pause de plusieurs jours, montrant une coupe de cheveux très différente!

En effet, Camila avait pris une pause de réseaux sociaux. Elle explique dans sa plus récente publication sur Instagram qu’elle ressentait que c’était nécessaire pour sa santé mentale.

Dans ladite photo, on peut remarquer une coupe de cheveux drastique, Camila porte la coupe au carré!

Cette coupe qu’on appelle le carré français est d’ailleurs l’une des plus grandes tendances de 2020 selon les experts.

• À lire aussi: Les tendances coupe et coiffure de 2020 qu'on va voir partout

La copine de Shawn Mendes indique que c’est une photo behind the scenes d’un vidéoclip qui arrivera sous peu alors cela pourrait être une perruque, mais dans tous les cas, cela lui va à merveille!

AFP

Camila avoue aussi que l’une de ses résolutions pour la nouvelle année est d’écouter son intuition lorsqu’elle ressent qu’elle doit prendre du temps pour elle.

Elle indique que rien n’est plus sain que d’avoir parfois envie de se retirer un peu et de porter attention à ce que notre corps et notre esprit veulent.

Dans ce même texte, Camila donne des nouvelles de sa carrière. Elle est présentement à Londres en train de filmer le tout nouveau film de Cendrillon dans lequel elle tient la vedette.

• À lire aussi: Voici tout ce qu'on sait sur le «remake» de Cendrillon avec Camila Cabello

Un rôle principal, une résolution et une adorable coupe de cheveux... 2020 commence très bien pour Camila!