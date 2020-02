Une télé-réalité qui mélange «The Circle» et «The Bachelor» arrive bientôt sur Netflix

Netflix produit de plus en plus de télé-réalités crunchy et on a très hâte de voir la prochaine, Love Is Blind.

Capture d'écran Youtube

Dans Love Is Blind, des célibataires vont tomber en amoureux et se fiancer, et ce, avant même de se rencontrer en personne!

Eh oui, vous avez bien lu. Un peu comme The Circle, Love Is Blind veut voir si des gens peuvent créer des connexions émotionnelles fortes qui ne sont pas basées sur l’attirance physique.

Dans cette télé-réalité qui sort juste à temps pour la Saint-Valentin sur Netflix, les candidats vont se «dater» en étant tous isolés et sans savoir de quoi les autres ont l’air. Le but: choisir une personne avec qui ils vont passer toute leur vie.

Ce n’est qu’après s'être fiancés qu’ils vont pouvoir se voir en personne. De retour dans le vrai monde, ils vont voir si les étincelles sont toujours là et si leur relation peut progresser vers quelque chose de physique.

La bande-annonce nous promet une série haute en rebondissements. On voit notamment une candidate qui dévoile ses dettes à son fiancé, un participant qui pourrait être renié par sa famille s’il se marie, des verres lancés, des doutes et beaucoup de larmes.

L’émission est animée par Nick et Vanessa Lachey, un couple marié depuis 2011.

Elle sera diffusée en trois parties, les cinq premiers épisodes seront disponibles le 13 février. Cinq autres suivront le 20, puis les derniers le 27 février.

On a très hâte! En attendant, voyez The Circle ou Next In Fashion si vous aimez ce genre de télé-réalité.