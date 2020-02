BAFTAs 2020: Les stars brillent sur le tapis rouge

Ce dimanche 2 février ont eu lieu les BAFTAs, les Oscars de l’Angleterre, et nos stars préférées étaient magnifiques.

Les British Academy Film & Television Awards, ou BAFTAs, célèbrent le cinéma et la télévision, tant d'origine internationale que britannique.

Pour l’occasion, les vedettes du grand et du petit écrans portaient leurs plus belles tenues. L’organisation du gala avait encouragé les stars à reporter des vêtements par souci d'écologie, mais peu de gens l’ont fait.

Voici nos 9 looks favoris des BAFTAs 2020:

Kaitlyn Dever

Mario Mitsis/WENN.com

La jeune femme était en nomination pour remporter le prix d’étoile montante et portait une robe Miu Miu.

Zoë Kravitz

AFP

L’actrice portait une magnifique robe dorée signée Saint-Laurent.

Margot Robbie

AFP

En nomination deux fois plutôt qu’une pour ses rôles de soutien dans Bombshell et Once Upon A Time In Hollywood, Margot portait une robe Chanel.

Lily-Rose Depp

AFP

Tout comme Margot Robbie, Lily-Rose est ambassadrice pour Chanel, elle portait donc un jumpsuit de la marque.

Florence Pugh

Mario Mitsis/WENN.com

Nommée pour son rôle de soutien dans Little Women, Florence portait une robe Dries Van Noten de la collection Printemps/Été 2020.

Daisy Ridley

AFP

L’actrice de Star Wars portait une robe Oscar de la Renta.

Saoirse Ronan

AFP

Celle qui était nommée pour son rôle principal dans Little Women portait une robe Gucci. Elle a été créée à partir de retailles de tissus, elle est donc l'une des seules à avoir respecté le thème de l'environnement!

Ella Balinska

Mario Mitsis/WENN.com

Ella, qui a joué dans Charlie’s Angels, portait une robe Giambattista Valli de l’année dernière, elle aussi dans le thème de la mode durable.

Asa Butterfield

AFP

Celui qui joue Otis dans Sex Education portait un très beau complet en velours noir.

