Les chirurgies plastiques sont souvent tabous pour certains et certaines, mais plusieurs personnalités publiques ne cachent pas leurs interventions.

• À lire aussi: 16 vedettes soupçonnées d’avoir eu recours à la chirurgie plastique

En effet, ces personnalités publiques ont documenté leurs interventions chirurgicales ou en ont parlé ouvertement, qu’elles aient été faites pour des raisons esthétiques ou pour remédier à un problème de santé.

Voici donc 7 vedettes et influenceuses qui ont parlé ouvertement de leurs chirurgies plastiques

Lysandre Nadeau

Lysandre Nadeau est toujours très ouverte envers ses abonnés et c’est donc sans surprise qu’elle a toujours discuté avec eux de ses interventions. Elle a avoué avoir eu des injections aux lèvres par le passé ainsi qu’une augmentation mammaire. Lysandre a aussi exprimé son désir de recevoir des injections sculptantes aux fesses.

Milaydie Bujold

Milaydie a documenté amplement son augmentation mammaire via Instagram. La jeune femme a choisi de passer d’un bonnet A à un B ou petit C.

• À lire aussi: Milaydie dévoile le résultat de son augmentation mammaire et donne tous les détails

Cassandra Bouchard

Cassandra Bouchard a avoué avoir eu recours à la chirurgie plastique et avoir subi une augmentation mammaire.

Cath Bastien

De son côté, Cath Bastien a longuement documenté sa maladie causée par ses implants mammaires et le processus pour enlever ses implants qui lui apportaient une foule de symptômes désagréables.

• À lire aussi: L'influenceuse fitness Cath Bastien se confie sur sa maladie liée aux implants mammaires

Cam Grande Brune

Cam Grande Brune a subi une augmentation mammaire et a gardé ses abonnés informés grâce à des vidéos YouTube où elle a documenté son opération, mais où elle a aussi parlé de la manière dont elle se sentait un an plus tard.

Alicia Moffet

Alicia a tout récemment subi une réduction mammaire, elle qui portait un bonnet 32DDD, ce qui lui causait de nombreux maux de dos. Elle a donc décidé de subir une opération pour améliorer sa qualité de vie.

• À lire aussi: Alicia Moffet a subi une réduction mammaire et donne des détails sur l’opération

Jessie Nadeau

Jessie Nadeau s’est fait opérer le nez à plusieurs reprises, notamment pour réparer une déviation de la cloison nasale. Elle a toutefois eu à subir plusieurs opérations, car son nez s’est brisé à plusieurs reprises et elle avoue que, désormais, elle n’a plus de sensation à plusieurs endroits où son nez s’est fracturé.

À voir : 16 vedettes soupçonnées d'avoir eu recours à la chirurgie