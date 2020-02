[QUIZ] Voici ce que votre couleur de vernis à ongles révèle sur vous

Le vernis à ongles beige

Le vernis à ongles beige. Vous ne manquez jamais un épisode de Keep it up with the Kardashians. Vous passez vos weekends à écouter du hip-hop et à apprendre la chorégraphie du film Honey, avec Jessica Alba. Quand vous ne suivez pas la vie des célébrités, vous sirotez des smoothies et vous faites du yoga dans un centre de sports très à la mode.

Le vernis à ongles qui brille. Pour vous, «sky is the limit»! Vous êtes ambitieux(se) et dynamique et vous n’avez jamais deux minutes à vous. Votre vernis à ongles est probablement un peu écaillé puisque vous n’avez pas eu le temps de refaire votre manucure entre vos nombreux projets.

Le vernis à ongles noir. Vous aimez les animaux, patinez sur les lacs gelés l’hiver, mangez du pâté chinois et chialer sur vos collègues. Vous n’aimez pas faire du camping, les moustiques et parler avec vos collègues. Pour vous les vacances idéales sont celles où vous êtes isolés des gens. Vous rêver d’avoir un chalet sur le bord d’un lac et de flatter votre chien Pistache pour le restant de vos jours.

La manucure française. Peut-être que vous travailler dans la section cosmétique d’une pharmacie, peut-être que non. Peu importe, vous êtes une personne généreuse et souriante, toujours prête à rendre service à votre prochain. Vous aimez la propreté et vous rêver d’avoir un immense jardin où passer vos après-midis d’été à lire «Orgueil et préjugés».

Le vernis à ongles blanc.Passer du temps en votre compagnie est aussi intéressant que de surfer sur le net. Vous passez votre temps à prendre des selfies et à twitter les conversations que vous partager avec vos proches. Vos ongles blancs sont partout sur votre compte Instagram. Vous passez même une partie de votre journée à dérouler votre page Pinterest à la recherche de la nouvelle tendance du moment.

Le vernis à ongles rouge. La passion. Vous avez le cœur au ventre. Quand vous n’êtes pas en train de surfer sur Tinder (ou en train d’embrasser votre tendre moitié) vous êtes en train de déguster un bon verre de vin sur le bord d’un foyer. Vous êtes romantique et élégant(e). Pour vous, l’amour est l’unique raison d’être. Vous chérissez votre famille et vos amis comme la prunelle de vos yeux.