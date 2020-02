Voici TOUS les nouveaux emojis qui arriveront en 2020

C'est officiel, il y aura plus d'une centaine de nouveaux emojis dans nos téléphones cette année! La collection Emoji 13.0 comptera exactement 62 nouveaux emojis, en plus d’avoir de nouvelles variations de genres et de teints de peau!

On aura ENFIN un emoji qui verse une larme de joie et de nouveaux animaux, incluant un phoque très trop cute

Nous allons devoir toutefois prendre notre mal en patience, puisque le déploiement de toutes ces nouveautés se fera seulement d’ici l’automne.

Voyez tous les nouveaux emojis qui vous attendent en 2020 dans la vidéo ci-haut!