Saint-Valentin: 16 idées originales de cadeaux à offrir à l’homme de sa vie

On le sait, ce n’est pas tout le monde qui s’échange des cadeaux lors de la Saint-Valentin, mais pour ceux qui souhaitent offrir une petite pensée à leur tendre moitié, on est là pour vous aider!

Parce que parfois, on est à court d’idées originales pour gâter son copain (ou sa copine) quand la fête de l’amour arrive.

Voici donc 16 idées de cadeaux à offrir à son amoureux lors de la Saint-Valentin!

1. Écouteurs sans fil, 50 $ (en solde), sur Amazon

Ces écouteurs sont compatibles avec tous les appareils électroniques disposant d’un Bluetooth. Ceux qui les ont achetés sont nombreux à les recommander.

2. Crewneck Phone a friend, 50 $, Pony

Un crewneck qui va réchauffer votre chum, mais qui offrira aussi 50% de ses profits à Tel-Jeune.

3. Tuque «Les essentiels d'une vie bien pensée» de C’est beau, 60 $

Une tuque indémodable et unisexe faite entièrement au Québec.

4. Mousse pour la barbe Prince de Lush, 27 $

Si votre chum aime se raser, il va pouvoir le faire comme un prince avec cette crème luxueuse au beurre de cacao de chez Lush.

5. Parfum Boss The Scent Absolute pour lui, 115 $

Avec ses odeurs de gingembre épicé, de fruits, de racines de mondia et de vétiver, c’est le parfum masculin par excellence pour l’hiver!

6. Carte-cadeau d’un resto qu’il aime - prix variés

Pourquoi ne pas l’inviter au resto (pas à la Saint-Valentin, c’est l’enfer) et lui payer la traite?

7. Un disque vinyle de son artiste préféré, (entre 20 et 50 $)

Pourquoi ne pas l’initier au vinyle en lui en procurant un de son artiste préféré? Et si vous vous sentez particulièrement généreuse, pourquoi ne pas lui offrir un tourne-disque également?

8. Billets pour Osheaga, prix varié (325 $ pour les 3 jours)

Osheaga vient tout juste de sortir sa programmation et les billets pour les trois jours du festival sont déjà en vente! Pour les passes par jour, toutefois, on doit attendre encore un peu. Voyez toute la programmation par ici.

9. Sac de sport Osprey, 44 $, chez Sports Experts

Un sac de sport est souvent quelque chose qu’on remplace rarement, ou que l’on n’ose pas dépenser beaucoup d’argent. On lui donne donc une bonne raison d’aller s’entraîner en lui achetant un modèle à la fois durable et indémodable.

10. Montre FitBit Versa, 219 $, chez Sports Experts

Les chums qui sont fans du gym vont vouloir obtenir toutes leurs statistiques personnelles grâce à une montre intelligente qui permet de suivre ses entraînements à la minute près!

11. Ensemble LEGO Magicobus de Harry Potter, 49 $

Si votre amoureux cherche le parfait passe-temps ET quelque chose de cool pour décorer son appart, il va triper sur cet ensemble Lego du fameux Magicobus!

12. Figurine The Mandalorian de Star Wars, 36 $, sur Amazon

S’il est fan de Star Wars et surtout, de la nouvelle série inspirée de cet univers et disponible sur Disney+ The Mandalorian, il va certainement adorer cette figurine de collection!

13. Cahier pour garder ses billets de concert, 20 $

Ce cahier permettra à votre amoureux de garder tous les précieux souvenirs de vos sorties ensemble: cinéma, concerts, matchs de soccer, etc.

14. Tasse pour le popcorn, 32 $, sur Amazon

Si votre amoureux est un fan fini de popcorn, cette tasse pratique qui permet de réchauffer une portion individuelle de popcorn saura conquérir son cœur (et son estomac)!

15. Épingles The Office, 14 $ sur Etsy

Pour ajouter une petite touche spéciale à son sac à dos ou à sa veste en jeans!

16. Un séjour dans un Airbnb cool, prix varié

Rien de plus le fun que de partir en amoureux et d’explorer un nouvel endroit du Québec. Et pourquoi ne pas le faire dans une habitation originale, question de rendre l’expédition vraiment spéciale?

