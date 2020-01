10 choses que vous ne savez sûrement pas sur la série «YOU»

Vous êtes fan de You et vous croyez tout savoir? Détrompez-vous, puisqu’il y a beaucoup de secrets de tournage surprenants!

Des différences marquantes du livre par rapport à la série, en passant par des moments très malaisants sur le plateau, plusieurs de ces faits méconnus vont vous étonner.

En passant, on vous indique, dans le texte, quand les «spoilers» débutent!

Voici donc 10 choses que vous ne savez pas sur You:

1. Penn Badgley ne voulait pas jouer Joe

Ce n’est pas un secret, l’acteur qui interprète Joe déteste son personnage. Quand il a lu le scénario, il a tout de suite été troublé par le fait que ce soit une histoire d’amour mettant en vedette un meurtrier et il se demandait quel genre de message cela allait véhiculer.

Puis, lorsque les fans sont tombés en amour avec Joe, Penn a voulu mettre au clair très rapidement qu’on ne devrait pas aimer Joe.

• À lire aussi: Penn Badgley veut vous dire quelque chose de très important à propos de Joe, son personnage dans YOU

2. Certains personnages n’étaient pas dans les livres

Eh oui, Paco, le petit garçon et voisin de Joe dans la saison 1 a été inventé. Dans la deuxième saison, c’est Ellie qui a été ajoutée à l’histoire! Dans les 2 cas, ces enfants auxquels Joe s’attache servent à l’humaniser un peu.

3. Les scènes où on entend les pensées de Joe sont très malaisantes à filmer

Joe a souvent de longues conversations avec lui même en pensées, qu’on entend donc en voix off. Lors de ces moments, l’acteur Penn Badgley reste silencieux alors que les autres acteurs doivent le regarder en faisant comme si de rien n’était.

Pour aider un peu, le stand in (personne qui remplace l’acteur dans des scènes ou on ne voit pas son visage) de Penn Badgley récite à voix haute les phrases, puis ce son est coupé au montage.

4. Le stand in de Joe a un rôle dans la saison 2

Capture d'écran Netflix

Parlant du stand in de Penn Badgley, il s’appelle Danny Waters. Dans la deuxième saison de You, il a obtenu un petit rôle à l’écran! Lors d’une scène où Joe et Forty font le party, Forty paye un couple pour embrasser la nouvelle mariée. Danny joue le mari de celle-ci.

5. L’acteur qui joue Joe jeune doit se faire friser les cheveux

Aidan Wallace, le jeune garçon qui interprète Joe dans les scènes dans le passé, a les cheveux complètement droits! Il a donc dû passer des heures à se faire boucler les cheveux, tous les jours, pour ressembler à Joe.

6. Shay Mitchell adorait taquiner Penn Badgley

AFP

Contrairement à Joe, Penn Badgley ne connaît presque rien aux réseaux sociaux. Shay Mitchell, qui jouait Peach dans la saison 1, adorait taquiner l’acteur à ce sujet. Elle a dû lui expliquer ce qu’était Tumblr, ainsi que l’aider avec Instagram. Cute!

À partir de maintenant, attention aux spoilers pour les saisons 1 et 2 de You!

7. Candace n’était pas supposée revenir

Dans les livres, Candace ne revient jamais, et c’est plutôt une fille de Los Angeles du nom de Amy qui soupçonne Joe. Environ à la moitié du tournage de la saison 1, les créateurs de l’émission ont décidé de ramener l’ex-copine de Joe et de l’inclure aussi dans la deuxième saison.

8. Love n’était pas une meurtrière dans les livres

Si vous avez lu le deuxième livre de la série You, Hidden Bodies, vous savez que Love n'est pas une tueuse. Par contre, ce n’est pas le cas dans la série! Bien que Love acceptait le côté tueur en série de Joe dans le roman, elle n’avait jamais commis l’acte elle-même.

9. Le mot «You» est dit très souvent

3857 fois pour être exact! C’est le nombre de fois qu’un personnage dit le mot «you» (toi) dans la série. Joe est probablement responsable de 90% de ces cas!

10. La librairie où Joe travaille est dans plusieurs films

Bien que l’intérieur de Mooney’s soit un décor, la façade existe réellement et est située à New York, dans l’Upper East Side (allô Gossip Girl!). On peut voir la librairie du nom de Logos dans le film mettant en vedette Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

On a hâte à la prochaine saison pour encore plus de faits surprenants!

