Elisabeth Rioux annonce qu'elle quitte l’une de ses compagnies

Elisabeth Rioux est à la tête de deux compagnies à succès, les maillots Hoaka et les sous-vêtements Bamboo.

Malheureusement, c’est dans une suite de stories sur Instagram que l’influenceuse et femme d’affaires a avoué qu’elle ne ferait plus partie de l’équipe de Bamboo Underwear.

Elisabeth a commencé son message en écrivant qu’elle quittait Bamboo pour des raisons précises, mais qu’elle ne pouvait pas entrer dans les détails pour le moment. Elle précise qu’elle n’est plus impliquée dans la compagnie pour le moment et qu'elle ne le sera plus jamais à l’avenir.

Tout ce qu’elle peut dire, c'est que c’était la première fois qu’elle faisait un partenariat d'affaires avec des gens qui ne font pas partie de sa famille. Elle avait donc pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que si elle voulait quitter la compagnie un jour, ce serait facile.

À partir de maintenant, elle veut se concentrer seulement sur des projets élaborés avec sa famille.

Elle précise toutefois qu’il n’y a pas de chicane ou de mensonges entre l’équipe de Bamboo et elle. C’est tout simplement qu’elle n’avait pas les mêmes buts qu’eux.

Elisabeth assure aussi que pour Hoaka (et Ecohoaka), rien ne changera. La compagnie est gérée par elle, son père et sa grande sœur, ils ne vont donc jamais se séparer. De plus, son petit copain Bryan est responsable de la section pour hommes d'Hoaka.

Parlant de Ecohoaka, Elisabeth explique que le lancement officiel a dû être repoussé à cause de sa grossesse, puisqu'elle se sentait malade durant son premier trimestre. Elle explique qu’elle va mieux et sera donc en mesure de retourner au travail pour se pencher sur la ligne écologique de maillots, un projet qui lui tient énormément à cœur.

D’ailleurs, la jeune femme indique qu’il y aura de nouveaux produits en plus des bikinis! À suivre...

On a hâte de voir tout ce qui s’en vient pour Elisabeth et son entreprise familiale!